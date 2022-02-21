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大學閣處豪宅區 賞西半山維港景

【明報專訊】老牌發展商華懋近年積極革新企業形象，同時亦將持有多年的出租物業全面翻新及提升設施，其中位於港島西半山旭龢道42號的大學閣，位處傳統豪宅地段，俯瞰西半山至維港，景色廣闊宜人；項目提供75伙，第2及第3座保留作出租，自去年10月起透過招標形式推售第1座，早前一伙頂層連天台大宅以逾2.58億元成交，呎價高見8.2萬元，創項目新高。

明報記者 陳寶恩

攝影 劉焌陶

大學閣由3幢物業組成、提供75伙，單位實用面積1515方呎起，最大特色戶實用面積3237方呎，另連2827方呎天台及私人泳池；其中第1座設25伙，自去年10月起推售，至今累積售出約6伙、套現逾6.72億元。發展商早前開放第1座連裝修、經改動示範單位予傳媒參觀，為11樓A室，實用面積1584方呎，原則為4房雙套房間隔，現樓示範單位將接近大門的一間套房拆去，歸入客飯大廳，令全屋變成3房套房間隔。

單位面積最細1515方呎起

單位設有私人升降機大堂，住戶需「拍卡」才可到達相應樓層及單位，私隱度高，惟私人升降機大堂亦納入實用面積內。現樓示範單位洋溢典雅的現代英倫風格，步入大廳，一邊打造為客廳區，放置一組白色梳化，白色雲石牆身掛上一部大電視；另一邊是飯廳區，放置一張六人圓形雲石飯桌，上方裝置特色吊燈。由於飯廳接近露台，住戶可以一邊用餐，一邊飽覽室外景致；此外，設計師亦設計了一張黑色吧枱，方便住戶閒時品嘗美酒。

設私人升降機大堂 保住戶私隱

客廳與主人套房同向西北面，其中客廳相連69方呎露台，採弧形設計，極具現代感，可飽覽西半山至維港兩岸景色，是項目最大亮點。3個房間以一條長走廊貫穿，主人套房位於走廊盡頭，空間闊落，採與客廳不同的淺灰色調為主軸，令房間感覺更添溫馨。房內設有廣角大窗，可欣賞廣闊海景及山景。

主人套房內設深啡色大衣櫃，以及一個靠窗的梳妝枱，方便戶主整理儀容；房內亦設小型酒櫃，戶主可以在此小酌一杯。另外，套廁內附白色浴缸，以及一個銅框方形鏡，地面則鋪上深灰色雲石。

示範單位洋溢現代典雅風格

另一間睡房同以淡灰色為主調，放置有半開放式衣櫃，感覺較年輕。餘下的一個房間則改作書房，放置一張線條簡約的書枱，後方擺放一個大型書櫃，供戶主收藏大量書籍和文件。

廚房設有深木色廚櫃，配搭深灰色雲石，提供煮食爐、焗爐、雪櫃等家電，可謂一應俱全。

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