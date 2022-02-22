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容祖兒1025萬沽曦巒 10年實蝕160萬 百老匯電器家族持南灣貨11年近6000萬沽

【明報專訊】第五波疫情下，部分城中名人亦割愛沽出物業套現，個別更要蝕讓離場。其中持有多個收租物業的樂壇天后容祖兒，本月初以1025萬元售出銅鑼灣曦巒一個1房戶，持貨約10年，連使費計實蝕逾160萬元。此外，近年多次大手入市新盤的百老匯電器家族，則以5980萬元售出持有約11年的鴨脷洲南灣2房雙套戶。

明報記者

上述由容祖兒及其母以公司名義持有之單位，為曦巒低層A室，實用面積465方呎，1房間隔，據區內代理指，單位放售多年，最初叫價1500萬元，至近日減至1150萬元。資料顯示，單位於本月初終以1025萬元售出，累減475萬元或逾三成，實呎22,043元。資料顯示，容祖兒等早於2012年1134.8萬元入市，帳面蝕讓109.8萬元或近一成，若連同使費計料實蝕逾160萬元或14%。

樂壇天后早前減價租出松柏新邨

事實上，容祖兒與其母透過名下公司持有多個物業作投資，其中一個實用面積2363方呎的東半山松柏新邨D座高層2室4房戶，新近以月租9.5萬元租出，實用呎租約40元，較兩個月前放租價11.3萬元減價1.8萬元或近16%。不過，容祖兒等早於2009年以3579萬元入市，故即使大幅減價，租金回報仍近3.2厘。據區內代理指，有關單位目前叫價1.1億元放售，實呎4.66萬元，惟叫價大幅高於市價。

另資料顯示，容祖兒名下仍有多個物業，如鴨脷洲深灣軒、大坑名門等，而近年最矚目的入市個案，要數到2018年以公司轉讓形式從英皇娛樂酒店CEO、導演杜琪峯愛將黃卓玲丈夫余永焯手上，購入淺水灣道56號一幢雙號洋房，當時有指成交價約2億元，若以物業實用面積3341方呎計，實呎59,862元，而容祖兒「買殼」入市，更節省樓價30%、即高達6000萬元辣稅。

外籍客沽貝沙灣3房回國 17年帳升2倍

此外，市場續有本地家族成員沽貨離場。資料顯示，南灣2座低層A室，實用面積1836方呎，2房雙套間隔，連一個車位，上月以5980萬元易手，實呎32,571元。資料顯示，物業由百老匯電器家族成員李惠貞於2010至2011年以共4758萬元連車位購入，持貨約11年，帳面獲利1222萬元或逾25%。事實上，百老匯電器家族成員近年多次大手入市，如去年就以約4億元購入黃竹坑港島南岸晉環8伙及同區揚海7伙。

另有外籍業主低市價沽售物業套現回國。中原地產高級分區經理黃家俊表示，薄扶林貝沙灣2期1座高層A室，實用面積1955方呎，3房2套間隔、望開揚海景，以6550萬元連車位易手，實呎33,504元，較市價低約7%。原業主為外籍客，因需離港回國而以低價將單位易手，但他早於2005年以2190萬元連車位買入，帳面仍獲利4360萬元或近兩倍。

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