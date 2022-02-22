moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

淘大2房額印鬆綁沽 3年連使費計微蝕離場

【明報專訊】本港疫情嚴峻，曾是2003年SARS重災區的九龍灣淘大花園，本月連錄3宗二手蝕讓成交，最新一宗為K座中層兩房戶，原業主額印期滿後即以622萬元易手，持貨3年連使費計蝕約1萬元。

利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，上述成交為淘大花園K座中層1室，實用面積391方呎，2房間隔，以622萬元售出，實呎15,908元。原業主2019年1月以593.8萬元購入，現剛過3年額印期即沽出，帳面獲利28.2萬元或不足5%，若連使費計料實際微蝕1萬多元。原業主購入單位後，曾花30多萬元把單位大裝修，單位現時裝修尚算簇新，以白色及淺木色為主。

龍蟠苑1房560萬沽 3年實蝕4%

另外，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，鑽石山龍蟠苑新錄B座高層08室，實用面積383方呎，1房間隔，以560萬元於自由市場成交，實呎14,621元。原業主2019年560萬元已補價購入，持貨3年額印鬆綁後轉售，最終平手離場。若連同使費計料實蝕約22.4萬元或約4%。

將軍澳本月暫破百宗 按月跌兩成

至於近年二手交投一直暢旺的將軍澳區，本月二手交投亦回軟。中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月暫錄100宗二手成交，較上月同期130宗下跌23%。柯指，其中港鐵坑口站上蓋的東港城，位於5座低層E室，實用面積524方呎，2房間隔，單位座向東北方，享開揚市景，以820萬元沽出，實呎15,649元。原業主2017年5月670萬元買入，持貨不足5年，帳面獲利150萬元或22%。

樓齡不足3年的大埔白石角海日灣錄得本月首宗二手成交。中原地產分行經理徐家倫表示，白石角海日灣1期B2座低層G室，實用面積468方呎，1房間隔，原本開價740萬元，議價後以713.8萬元售出，累減26.2萬元或3.5%，實用呎價15,252元，成交價較去年12月屋苑同類做價低46.2萬元或6%。原業主2019年1月639.4萬元向發展商一手購入單位，持貨剛滿約3年，帳面賺74.4萬元或11.6%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款