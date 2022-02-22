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私宅租金受壓 MARINI低市價一成租

【明報專訊】疫情拖累，加上自去年底多個新盤入伙，在租盤大增下，私宅租金受壓。香港置業助理分區市務董事（銷售）陳浩源表示，新近今年初入伙的將軍澳日出康城第9期MARINI、第3A座中層C室，實用面積380方呎，2房間隔，望園景，業主以1.6萬元放租約2日，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約1000元或6.2%，終以1.5萬元租出，實用呎租約39.5元，較市價低約10%。據悉，業主2019年9月以652.5萬元購入，租金回報約2.8厘。陳補充，MARINI本月至今暫錄約20宗租務成交。

豐連1房戶減5%租出

個別新界區新晉屋苑租金回報甚豐，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，入伙約3年的屯門豐連2座低層A室，實用面積300方呎、1房間隔，附設發展商裝修連家電，可即租即住。單位業主開價1.1萬元放租，新近減價500元或4.5%，以1.05萬元租出，實用呎租35元。單位業主2016年以233.6萬元購入，租金回報約5.4厘。

港灣豪庭2房租1.4萬 回報逾9厘

市區方面，香港置業分行市務經理（銷售）郭德文表示，大角嘴港灣豪庭6座中層A室，實用面積322方呎2房，望內園景。業主以月租1.45萬元放租1個月後，議價500元或3.4%，以1.4萬元租出，實用呎租43.5元。業主2007年12月以183萬元購入，租金回報逾9厘。

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