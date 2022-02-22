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凱滙連沽2特色戶 實呎高見2.47萬

【明報專訊】疫情嚴峻下，新盤交投近乎冰封，惟個別以現樓推售的新盤接連錄得成交。信置（0083）及市建局等合作、已屆現樓的觀塘凱滙，新近連售兩伙特色戶，包括1座6樓G室，實用面積828方呎連平台313方呎，成交價1738.8萬元、實呎2.1萬元。另外，項目1座50樓H室，實用面積758方呎連天台654方呎，成交價1874.8萬元、實呎2.47萬元，兩伙同屬3房戶型，吸金逾3613萬元。

OMA OMA重售兩撻訂貨 個別貴3年前15%

個別新盤撻訂貨提價重推。永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA更新銷售安排，下周一（28日）開售2伙早前撻訂單位，並分別較3年前推售時加價15.6%及6.2%。上述單位包括2B座19樓F室，實用面積351方呎、1房戶，2019年7月以524.6萬元售出，2020年11月原買家更改採用建期付款，成交價改為545.2萬元，該買家今年2月撻訂，料損失樓價20%、即109.04萬元訂金。單位新定價761.9萬，實呎21,707元，最高折扣22%，折實價594.282萬、折實實呎16,931元，比單位2019年時最初定價514.3萬元（無折扣）、實呎14,652元，高出15.6%。另2B座19樓H室，實用面積493方呎、2房連儲物室間隔，去年1月以766.1萬元售出，今年2月撻訂，損失38.32萬或5%訂金。新折實價766.038萬元，折實實呎15,538元，比2019年最初定價721.3萬元高約6.2%。

會德豐籲未打針客網上參觀示位

疫苗通行證新措施將於本周四（24日）實施，會德豐地產表示，就有關疫苗通行證措施，集團旗下展銷廳自本月9日起已經實行，包括有打疫苗的人士才可進入展銷中心，展銷廳現場會有工作人員，檢查進場人士的針卡QR code，以及掃描安心出行。至於未有打針的準買家，發展商建議於項目官網以網上形式參觀示範單位。

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