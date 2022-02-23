十大屋苑6個本月僅單位數成交 全月總計料130宗買賣 逾兩年新低

明報記者 容婌維

由去年9月起，十大屋苑至本月已連續6個月每月不足200宗成交，尤其本月起第五波疫情爆發，社交距離措施加辣下，嚴重影響二手睇樓量，加上業主暫未見大幅劈價個案，令部分大型屋苑二手幾近冰封，除美孚新邨及康怡花園外，藍田麗港城、將軍澳新都城、紅磡黃埔花園及東涌映灣園本月至今均僅錄單位數成交量。其中荔枝角老牌屋苑美孚新邨，上月起接連錄得新冠病毒確診個案，影響屋苑二手交投，本月迄今僅錄4宗成交，遠低於上月全月13宗水平，平均實呎14,206元。

美聯高級區域營業董事吳志輝稱，美孚新邨最新錄得第5期蘭秀道15號低層A室成交，實用536方呎，2房間隔，以710萬元成交，實呎13,246元，較市價低約5％。原業主2010年1月以306.8萬元買入，帳面獲利403.2萬元或1.3倍。

美孚康怡本月近冰封 暫各4宗

十大屋苑本月交投量主要來自沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，其中沙田第一城本月迄今錄24宗成交，追貼上月同期水平。中原地產分區營業經理侯惠良表示，屋苑45座中層D室，實用面積304方呎，2房間隔，以560萬元易手，實呎18,421元。原業主1991年65.5萬元購入，持貨約31年，帳面獲利約494.5萬元或7.5倍。

至於嘉湖山莊本月迄今則錄16宗成交，以大幅減價成交為主。中原地產副區域營業董事馬斯力表示，嘉湖山莊樂湖居7座低層H室，實用549方呎，3房間隔，以560萬元沽出，實呎10,200元。原業主早於1992年6月111萬元一手買入，持貨近30年，帳面獲利449萬元或約4倍。

代理料下月二手續疲弱

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，十大屋苑本月全月將錄得近130宗成交，在政府計劃下月大型強檢下，料下月十大屋苑交投量仍維持相若水平。陳續稱，本月市况慘烈，預計樓價將持續下跌至Omicron疫情完結為止。政府昨日宣布，所有現行社交距離措施延至4月20日，二手睇樓及交投量勢將再受打擊。陳認為現時市場「盤多過客」，業主或需劈價一成或以上才能沽貨。