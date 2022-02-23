moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

宏安四山街工廈申強拍 估值6.2億

【明報專訊】油塘一帶陸續有新盤推出，吸引發展商收購區內工廈。在油塘一帶曾推出新盤曦臺的宏安（1243），最新就油塘四山街18至20號油塘工業大廈第4座申請強拍，項目估值接近6.2億元。

地盤4.18萬方呎 劃作住宅

資料顯示，上述油塘工業大廈第4座，1979年落成，現為樓高4層的工廈，地盤面積約4.18萬方呎，地段被城市規劃為住宅（戊類）。

宏安今年連續4宗強拍申請

土地審裁處資料顯示，項目最新獲樂傲有限公司申請強拍，申請人已持有項目約80.21%業權，物業市值約6.1807億元。據悉，項目持有人為宏安或相關人士，而該集團早前以約5.8億元購入有關業權，折合每方呎收購價約4100元。

事實上，上述申請為今年第四宗強拍申請，而此前的3宗申請，均由宏安提出，分別為鴨脷洲新市街37及39號南德大樓；鴨脷洲大街17至19號海德樓；鴨脷洲大街21及23號、平瀾街5B號花洲大樓，3項目市場估逾2億元。同由宏安持有大部分業權的黃大仙竹園飛鳳街31至41號舊樓將於今日強拍，底價2.57億元。

天水圍地6000萬易手

此外，新界西北地皮續錄成交，資料顯示，一幅位於西鐵天水圍站與朗天路的地皮，早前以6000萬元售出，物業佔地約1.96萬方呎，呎價約3000餘元。

原業主1994年以120萬元買入，帳面獲利5880萬元，物業升值49倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款