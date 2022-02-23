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海茵莊園迷你戶善用「垂直空間」

【明報專訊】去年10月起開售樓花、九龍建業（0034）發展的將軍澳海茵莊園早前獲批入伙紙，預計今年8月落成交樓。項目全盤提供1556伙，為日出康城一帶近年大型新盤之一，主打將軍澳區內較少見的迷你單位，開放式及1房戶共佔1426伙，佔項目單位總數逾九成。單位內籠迷你，室內起居設計難免要多花一點心思，有見及此，海茵莊園示範單位引入「垂直空間」設計概念，可為細單位引進愜意的生活空間。

明報記者 容婌維

攝影 曾憲宗

海茵莊園主打細單位，開放式及1房戶實用面積介乎203至321方呎，客源相信是以上車、分支家庭及投資客為主，而全盤單位面積最細屬一個連平台特色戶，實用面積僅183方呎。

睡房變上下兩層 劃分寢區書房

今次介紹的1房連裝修示範單位，以2座18樓C8室為藍本，實用面積284方呎，採日系簡約風格，以木色及白色為主調；單位面積不大，但樓層高度達3.5米（逾11呎），設計師利用高樓底優點，引入「垂直空間」設計概念，將睡房劃分為上下兩層，下層為寢區，上層為書房，充分利用有限空間。此外，睡房另一面牆身設有衣櫃，並採用茶色玻璃櫃門增加空間感。

單位客廳間隔方正、外接22方呎露台，設計師利用地台及活動屏風，將靠近露台的空間劃為客廳，放置小梳化、茶几及電視。至於靠近開放式廚房的空間，則劃為飯廳，有足夠空間放置小型飯桌及小餐椅，惟放置上述家具後，起居室所餘活動空間已經不多。

客廳裝地台 活動屏風添趣味

值得留意的是，設計師移除了不少交樓標準附設的家電，以增加活動空間。因此，若戶主希望參考上述室內設計，需要另覓地方放置所需家電。

交樓標準開放式廚房提供煮食爐具、洗衣機、抽油煙機等配套，惟在上述示範單位中，原設於廚房工作台下的洗衣機被移走，變成小型酒櫃；設於玄關旁的雪櫃及焗爐同樣被移走，改為收納空間。

浴室門口位於玄關旁，設計呼應日式簡約風格，牆身以木材拼砌，配搭純白色的梳洗台及圓形浴缸；浴室不設通風窗戶，惟交樓標準會附設浴室寶，可助通風。

景觀以康城一帶及山景為主

海茵莊園位處將軍澳石角路1號，毗鄰長實（1113）發展的峻瀅，與日出康城對望，多數單位的景觀估計以山景及日出康城一帶樓景為主。

海茵莊園由兩座住宅大廈組成，居住密度相對較高。據樓書顯示，項目第2座每層有32伙，大廈共6部升降機，但實際上3部供高層使用，另3部供低層使用，即平均約10戶共用一部升降機。另須留意屋苑附近設有污水處理廠，加上前臨環保大道，個別低層單位或受汽車聲浪影響，亦需要注意空氣質素。

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