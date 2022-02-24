來年整體差餉租值升0.9% 連跌兩年後終反彈 嘉湖升4%十大屋苑中最勁

明報記者 林尚民

差估署公布，2022/23年度差估署估價冊內約有263萬個評估項目，涉及約342萬個物業，重估後應課差餉租值平均上升0.9%。資料顯示，有關數字為2019/20年度錄得4.1%升幅後首錄升幅，而在2021/22年度，全港物業應課差餉租值平均跌幅為6.8%。

獨寫字樓租值錄1.2%跌幅

十大傳統屋苑中，2021/22年度租值全線錄得3至6%跌幅，但在新一年度，當中9個屋苑租值止跌，並有有3個錄得升幅，包括天水圍嘉湖山莊升4%，紅磡黃埔花園及鴨脷洲海怡半島各升1%，而鰂魚涌康怡花園、柴灣杏花邨、荔枝角美孚新邨、九龍灣德福花園、沙田第一城、將軍澳新都城則按年無升跌，十大屋苑中只有鰂魚涌太古城按年錄得2%跌幅。

小型單位跑贏 租值升0.9%

私宅單位新一年度租值平均升0.8%，同為連續兩年下跌後首見升幅，2021/22年度該類物業租值錄4.1%跌幅。而若以單位面積細分，實用752方呎以下小型單位在2022/23年度差餉租值按年度升0.9%，跑贏其他住宅物業，該類物業2021/22年度租值錄3.4%跌幅，而實用753至1075方呎中型住宅，以及實用1076方呎以上大型單位，新一年度租值同樣止跌轉升，分別錄0.7%及0.4%升幅。另外，新一年度非住宅物業租值亦錄升幅，其中舖位及商業單位按年升0.4%，除較2021/22年度下跌10.2%大幅改善外，亦為2019/20年度升1.4%後首見升幅，不過，各類物業中，寫字樓物業新一年度租值按年度跌1.2%，是繼2021/22年度平均下跌9.5%後再錄跌幅。

數據未反映第五波疫情影響

不過，上述應課差餉租值是以2021年10月1日之市值租金水平來評定，換言之，數據並未反映第五波疫情之影響。差估署指出，任何人士可於3月21日至5月31日期間就該應課差餉租值提出反對。

差餉物業估價署助理署長（差餉及物業估價事務）鄧燕霞表示，受疫情影響，過去兩個年度應課差餉租值大跌，21/22年度就錄6.8%跌幅，她表示，最新數據反映在疫情下，物業租金下跌至某一個業主與租戶都認為合理的水平，故新一年度整體應課差餉租值錄得輕微升幅。

[2022/23/財政預算案]