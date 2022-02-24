柏傲灣售轉租 3房海景戶3.75萬租出

上述業主於2017年2月以1537萬元一手買入單位，現享租金回報率約2.9厘。市區方面，香港置業高級區域董事胡耀才表示，啟德半新盤嘉匯，新錄1座高層E室租務成交，實用453方呎，屬2房間隔、望內園景，業主以約1.8萬元放租約1個月後吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價1500元或8%，以1.65萬元承租，實用呎租逾36元；業主2017年3月以約956.7萬元購入單位，租金回報逾2厘。

太古城長情業主

3.7萬租出3房 回報52厘

另外，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，港島東指標屋苑太古城，2月至今暫錄約39宗租賃成交，平均實用呎租約37.6元，當中金楓閣高層B室，實用1015方呎，3房連套房間隔、向北望東九海景，業主原叫租5萬元，最終累減1.3萬元或26%，以3.7萬元租出，實用呎租逾36元，屬市價水平；由於業主早於1984年以84.8萬元買入單位，租金回報高達52厘。

[2022/23/財政預算案]