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宏安斥2.57億 統一飛鳳街舊樓業權

【明報專訊】近年積極併購舊樓的宏安地產（1243），昨日透過強拍以底價2.57億元統一黃大仙飛鳳街31至41號項目，以地盤面積約3900方呎，以可建樓面約3.3萬方呎計算，每方呎樓面地價約7810元。

投資額14億 連毗鄰地擬建250伙

宏安地產行政總裁鄧灝康表示，集團早前已成功收購旁邊飛鳳街45號地，將會連同是次購入地皮一同合併發展，項目預料提供約250伙住宅單位及基座附有商舖，總投資額約14億元，項目計劃明年第四季推出市場，預計將受區內分支用家及投資者歡迎，預計2025年落成。鄧氏又稱 ，上述項目將以「the met. 」精品住宅品牌規劃，集團看好東九有兩個發展項目，分別為鳴鳳街項目及飛鳳街項目，整體設計將注入特色小區規劃。

時昌迷你倉董事3600萬購屯門舖

另「北部都會區」帶動下，屯門區舖位亦吸引買家入市。資料顯示，屯門河傍街雅都花園地下G9號舖，面積約816方呎，本月中以3600萬元易手，呎價約4.4萬元，買家為進得國際有限公司，公司董事包括陳果華（CHUN, MATTHEW ROBERT）等，為時昌迷你倉董事之一。據悉，上述舖位現以月租7.5萬元租出，租金回報約2.5厘。原業主為香港凍肉海產批發零售商會前主席顏維仁，2002年650萬元購入雅都花園兩舖，2004年先以340萬元售出其中一舖，連同今次售出之舖位，共套現3940萬元，帳面獲利3290萬元或5倍多。

[2022/23/財政預算案]

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