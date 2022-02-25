私人重建項目今起設限呎條款 單位最小280呎 業界料影響收購蚊型地盤意欲

明報記者 甘潔瑩

黃偉綸昨日稱，除非有關申請已取得城規會的規劃許可，由今日起所有換地及修訂地契的申請均會受相關條款所限。他解釋，納米樓為市民關心的議題，然而納米樓佔整體市場供應不算太大，只有10%多，而有關供應主要來自私人重建項目，發展局有聽取社會上的聲音，故在修訂契約時加入相關條款。他又稱，有關面積調整幅度不高，相信對整體單位供應的影響不大，因為政府預算單位供應的平均面積，將會大於280方呎，亦看不到有任何地皮無法加入有關要求。

4年來小於280呎新屋 七成私人重建

事實上，本報於過去周一（21日）、即財政預算案公布前報道，已就過去4年推出市場的84個全新住宅盤共逾3.67萬個單位作統計，當中近5000伙、實用面積低於280方呎之單位均來自私人重建項目，佔同期整體迷你單位推售量約7260伙近七成（見圖），遠超來自官地項目的迷你單位數目逾1倍，反映市場上迷你單位的主要供應來源來自私人重建。

事實上，私人重建項目已成為近年住宅新供應主要來源，昨日發展局公布的資料顯示，本年度私人重建項目涉及達13,470伙，已超本年度各項住宅單位供應來源的總目標1.29萬伙，數字更是自2017/18年度私人重建項目涉16,780伙後，近4個年度新高，當中部分大型項目已趕及尾班車， 即已完成或遞交了修改換地及修訂地契的申請 ，如九建（0034）去年10月以逾96億元補地價的牛池灣清水灣道35號項目，以及新地（0016）西貢十四鄉項目等。另尚在磋商補地價、由恒地（0012）牽頭發展的油塘灣大型綜合發展，預計提供逾6000伙，亦不受此條款限制。

限呎下或影響磋商中補地價項目

仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強表示，新措施是因應市場所需，屬合理的調整，最直接影響的是要與政府磋商補地價的項目，如部分新界農地改劃住宅項目。不過，部分市區重建項目，發展商或因應項目的發展，而要跟政府修改地契，有關最低面積的條款便要加入在發展項目內。他又稱，如舊樓併購，過去即使併購一個蚊型地盤，修改地契亦可興建納米樓，但加入最低面積的條款後，不排除地盤太細而未必能符合相關發展條款，估計發展商未來在物色發展項目時，或要作多作考量。