moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

環角道地最高估值逾230億 勢成來年度地王

【明報專訊】繼近年山頂文輝道地後，來年度政府將推出南區罕有大型住宅地皮，勢成市場焦點。發展局長黃偉綸昨公布來年度賣地計劃，將推出13幅住宅官地，連同一鐵一局及私人重建項目，共涉約17,940伙，除較年度目標12,900伙高近四成外，亦為近4個年度新高。來年度矚目住宅地皮，除首度推出港鐵小蠔灣車廠第一期第一批外，赤柱環角道地最為矚目，可建約52.6萬方呎，最高估值逾230億元，有力成豪宅新地王。

啟德兩商業地轉住宅料涉3000伙

黃偉綸稱，來年度推出之13幅官地，可提供約8250伙，連同3個港鐵項目可提供4580伙、市建局3個項目提供約910伙，另私人重建項目可提供約4200伙，共涉17,940伙。13幅住宅官地中最矚目為赤柱環角道地皮，位於馬坑邨西南邊，可建樓面約52.6萬方呎，因位於山坡，預計落成後可戶戶享全海景，市場估值約131.5億至236.7億元，預計每方呎樓面地價2.5萬至4.5萬元。

另政府早前計劃將啟德商業地改作住宅的2A區2及3號地，以及2A區4號、5B及10號地，兩地亦將於來年推，可建樓面分別約98.8萬及138萬方呎，料共涉3000伙，最高估值分為148.2億及207億元，預計每方呎樓面地價約1.25萬至1.5萬元。

港鐵首推小蠔灣項目

港鐵項目方面，除東涌東站第一期及去年11月曾流標的東涌配電站外，就以小蠔灣車廠第一期第一批最為矚目，整個小蠔灣項目佔地約323.63萬方呎，擬分4期發展，第1至3期提供約1.5萬伙住宅單位，包括私宅10,720伙及4280伙公營房屋，住宅總樓面約1119.46萬方呎，第4期將預留作擴展，預計提供約6200伙以資助出售房屋單位為主的公營房屋。

洗衣街商業地最高估值228億

此外，來年度亦有4幅商業地皮推出，當中以旺角洗衣街規劃最大，估計項目可建樓面高達152萬方呎，市場估值約182億至228億元，每方呎樓面地價估值則約1.2萬至1.5萬元。

至於首季度，政府將推出兩幅分別位於西半山醫院道及灣仔皇后大道東住宅地，料共涉270伙，而東涌配電站將重推，涉約1600伙，連同市建局西營盤崇慶里/桂香街項目，以及私人重建項目，料共提供約2070伙。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款