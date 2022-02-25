環角道地最高估值逾230億 勢成來年度地王

啟德兩商業地轉住宅料涉3000伙

黃偉綸稱，來年度推出之13幅官地，可提供約8250伙，連同3個港鐵項目可提供4580伙、市建局3個項目提供約910伙，另私人重建項目可提供約4200伙，共涉17,940伙。13幅住宅官地中最矚目為赤柱環角道地皮，位於馬坑邨西南邊，可建樓面約52.6萬方呎，因位於山坡，預計落成後可戶戶享全海景，市場估值約131.5億至236.7億元，預計每方呎樓面地價2.5萬至4.5萬元。

另政府早前計劃將啟德商業地改作住宅的2A區2及3號地，以及2A區4號、5B及10號地，兩地亦將於來年推，可建樓面分別約98.8萬及138萬方呎，料共涉3000伙，最高估值分為148.2億及207億元，預計每方呎樓面地價約1.25萬至1.5萬元。

港鐵首推小蠔灣項目

港鐵項目方面，除東涌東站第一期及去年11月曾流標的東涌配電站外，就以小蠔灣車廠第一期第一批最為矚目，整個小蠔灣項目佔地約323.63萬方呎，擬分4期發展，第1至3期提供約1.5萬伙住宅單位，包括私宅10,720伙及4280伙公營房屋，住宅總樓面約1119.46萬方呎，第4期將預留作擴展，預計提供約6200伙以資助出售房屋單位為主的公營房屋。

洗衣街商業地最高估值228億

此外，來年度亦有4幅商業地皮推出，當中以旺角洗衣街規劃最大，估計項目可建樓面高達152萬方呎，市場估值約182億至228億元，每方呎樓面地價估值則約1.2萬至1.5萬元。

至於首季度，政府將推出兩幅分別位於西半山醫院道及灣仔皇后大道東住宅地，料共涉270伙，而東涌配電站將重推，涉約1600伙，連同市建局西營盤崇慶里/桂香街項目，以及私人重建項目，料共提供約2070伙。