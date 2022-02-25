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預算案後將軍澳即晚9宗二手成交

【明報專訊】新一份財政預算案公布放寬按揭上限，二手交投隨即轉趨活躍，其中將軍澳區日前預算案公布當晚即錄9宗二手成交，全月暫累錄約118宗二手買賣。有區內代理表示，政府再度放寬按揭保險，有望刺激換樓鏈。

買家無睇樓1250萬購領都4房戶

中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳中心11座中高層D室，實用面積384方呎，2房間隔，新一份預算案公布後以780萬元易手，實呎20,313元。原業主2016年1月505萬元購入，帳面獲利275萬元或54%。亦有買家見政策放寬，在無睇樓下入市。

利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳日出康城領都6座左翼高層A室，實用面積987方呎，4房1套連士多房間隔，望內園景，買家在無睇樓下以1250萬元成交，實呎12,665元，原業主2018年9月以1198萬元買入，帳面獲利52萬元或4%。蔡又稱，放寬按揭下，以上述單位為例，買家最高可借960萬元，並以低至首期相等於樓價約23%入市。

德福「移民盤」 768萬沽 低市價8%

不過，美聯助理區域經理黃遠基表示，預算案公布後九龍灣德福花園仍錄「移民盤」低市價易手個案，單位位於U座中層1室，實用面積588方呎，2房間隔，向北望獅子山景，原業主決定移民，以768萬元沽出物業，實呎13,061元，低市價約8％。原業主2007年12月290萬元購入，帳面獲利478萬元或約1.65倍。

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