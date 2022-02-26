CCL失守182點 見10個月新低 分析：料短期內重返去年3月水平

明報記者 容婌維

值得留意，本周CCL四大整體指數齊跌3周，是自2021年10月、即約4個月來首見。除CCL最新指數跌穿182點關口外，反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass，最新報182.94點，更是45周新低，按周跌0.92%，跌幅是13周以來最大。

另CCL（中小型單位）報181.19點，同樣是44周新低，按周跌0.81%；豪宅方面，CCL（大型單位）報184.68點，為10周即約兩個半月新低，按周跌0.21%。

四大整體指數齊跌3周 4個月首見

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL上周跌穿184點，今周跌穿182點，反映樓價跌勢明顯加快，而新春後疫情進一步嚴峻，相信短期內CCL將下試180點，將重返2021年3月時的水平。

四區樓價方面，有三大區均下跌，其中港島CCL Mass報181.60點，為45周新低，按周跌2.49%，跌幅是6周來最大；九龍CCL Mass報179.53點，按周沒升跌；新界東CCL Mass報195.07點，為43周新低，按周跌1.62%，跌幅是19周即近5個月以來最大。

不過，新界西CCL Mass最新報169.65點，按周則微升0.01%。

面對新一波疫情來勢洶洶，浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才預計，本港今年首季樓價將有5%以內跌幅，主因疫情仍未受控、樓市交投氣氛淡靜所致。

麥萃才：首季樓價跌幅5%以內

麥認為，新一份《財政預算案》放寬高成數按保門檻的措施，雖然對整體樓市會有輕微幫助，惟買家入市前仍會考慮個人入息及供款能力等因素，不會貿然因政策放寬而入市，預料首季未有大型新盤應市下，住宅交投仍然淡靜。

太古城周末預約睇樓升一成

另一方面，雖然昨天單日新增逾萬宗新冠確診，但美聯物業統計本周末兩天（今日和明日），15個指標屋苑預約睇樓量錄約322組，較上周末同期回升6.3%；其中集中1000萬元以上盤源的港島東指標屋苑太古城，周末屋苑預約睇樓量錄約25組，按周升近一成。