置地中環物業 過去14年減30%能源消耗

置地表示，集團已制訂減排目標，適用於集團在地區內的所有業務，並會與商界其他企業，聯手應對氣候變化；以2019年的數據為基準，置地公司致力在2030年前， 將範疇一及範疇二的溫室氣體排放量每平方米減低46%，並將範疇三的溫室氣體排放量減低22%。

投資逾3.9億元提升能源效益

為實現目標，置地積極提升旗下物業組合，並採用綠色智慧科技提升能源效率；此外，置地還將增加使用可再生能源，並聚焦低碳建造，務求減少建築項目的碳排放。當中，對中環物業組合每年投入超過5000萬美元投資（約3.9億港元），以及增加使用可再生能源；以2008年的數據為基準計算，集團旗下中環物業組合的整體能源消耗已下降30%。置地公司行政總裁黃友忠表示，地產發展商須減低對環境造成的負擔，並為其所服務的社區，包括日益重視綠色建築及服務的租戶，推動社會可持續發展。

另一方面，在疫情持續下，華懋宣布，與合作伙伴聯手捐贈及送遞抗疫物資，以助基層人士應對第五波新冠肺炎疫情，預計有約4000個基層家庭受惠；華懋發言人表示，是次捐贈包括10萬份「快速抗原檢測包」，其中5萬份由集團捐出，並由希瑪眼科醫療聯同亞輝龍生物科技以一比一作配對捐贈。

華懋牽頭捐10萬份快測包

首批捐贈的2萬份檢測包已送達扶康會，並分發到旗下院舍及日間中心應對疫情；其餘8萬份則連同其他抗疫物資及生活必需品如口罩、消毒搓手液、罐頭食品等製成8000份抗疫包，透過多個社福機構，陸續送到荃灣、深水埗及油尖旺區的劏房住戶，以解燃眉之急。