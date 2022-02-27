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放寬按保後入市 分支家庭1054萬購海之戀

【明報專訊】新一份《財政預算案》放寬按保，帶動逾1000萬元的住宅買賣，一二手市場略為回暖。有買家恐議價空間陸續收窄，即加快入市步伐，中原地產高級分行經理余仲平表示，荃灣西海之戀9座高層D室新近易手，實用面積508方呎，兩房間隔享海景。原業主在一年前起放售，當時叫價1280萬元，屬市價水平，但一直未獲承接。原業主見近期疫情嚴峻，願議價出售。

低市價4%成交 買家首期慳316萬

余氏續指，有區內分支家庭近月開始睇樓，適逢財案公布放寬按保門檻，有感入市首期大減，加快入市步伐，參觀單位後，與原業主議價後以1053.8萬元成交，較最初叫價低226.2萬或18%，亦較市價低約4%，折合實呎20,744元。買家現以首期210.76萬元購入物業，較未放寬按揭前的首期526.9萬元，首期大減316.14萬元或60%。

放棄零議價 減至1050萬沽MALIBU

美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，將軍澳私樓本周末睇樓量明顯增加，其中日出康城MALIBU在公布放寬按保後錄得成交，單位為 1A座11樓D室，實用560方呎，原業主去年9月以1100萬放售，一直採「零議價」策略，至近期接受議價，減價50萬元或4.5%、以1050萬易手，實呎18,750元。原業主2018年以866.6萬元購入，持貨近4年，帳面獲利183.4萬元，物業升值17%。

KOKO HILLS加推96伙 折實均呎21522元

一手市場方面，昨日僅錄得零星成交，其中由信置（0083）、會德豐等合作發展的長沙灣維港滙售出一伙，單位維港滙II 第3A座23樓B室，實用490方呎，2房間隔，成交價1488.14萬元，實呎30,370元。據悉，項目自去年3月開售以來，累售約700伙，佔全盤1437伙的49%，套現逾98億元。

另會德豐旗下藍田KOKO HILLS有全新銷售部署，昨日上載全新銷售安排，在3月2日（周三）推售96伙，當中55伙可承造高成數按揭。據最新的銷售安排，推售的96伙，包括以價單形式發售82伙及招標單位14伙，以價單銷售的單位實用由366至770方呎，折實售價為807.5萬至1773.1萬元，折實呎價由19,674至25,634元，折實平均實呎21,522元，當中折實售價1000萬元或以下共8伙，而折實售價1200萬元或以下共47伙，符合新按保的範圍內。以折實價計，該批單位市值約10.2億元。另以招標形式推售的14伙，招標期為今年3月2日至4月30日。

[香港地產]

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