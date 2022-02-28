新盤疫市冰封 本月成交不足120宗 按月急瀉八成近9年低 業界料首季不足千宗

明報記者 林尚民、林可為

自新冠疫情在港爆發後，一手成交曾於2020年11月一度隨疫情緩和而升至2650宗；但踏入2022年，Omicron殺入本港，新盤轉趨淡靜。本月本港疫情急速惡化，加上俄羅斯入侵烏克蘭等外圍不明朗因素，令市場氣氛轉差。綜合市場資訊，本月迄今整體新盤成交僅錄約115宗，較1月約695宗按月勁跌83%，亦是自去年11月後，連續3個月成交宗數呈下跌現象。

港島新盤成交量不足10宗

若以地區計算，港島區本月錄得不足10宗新盤成交，而在缺乏全新樓盤推售下，即使是成交量最多的新盤，亦只有約10宗買賣，本月交投最多樓盤，包括新地（0016）屯門御海灣II（13宗）、信置（0083）等長沙灣維港滙系列（9宗）、同系觀塘凱滙1、2期（9宗）等。

不過，雖然2月整體新盤交投淡靜，但個別超級豪宅仍透過招標形式售出，如嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，本月便透過招標連錄兩宗洋房成交，吸金總額近3.5億元。當中7號洋房，實用面積2846方呎另連平台及天台等，成交價逾1.817億元，另6號洋房以1.66億元售出。

事實上，受到疫情影響，部分原擬新春後登場的主要新盤，目前均按兵不動，當中3個市區新盤共涉744伙；其中規模最大為會德豐地產啟德MONACO MARINE，提供559伙，早前已獲批預售樓花，惟暫時仍然未上載樓書；另信置和市建局合作發展、涉121伙的港島結志街ONE CENTRAL PLACE，早前雖已上載樓書，但現時亦未公布具體銷售部署。

至於豪宅新盤方面，嘉里旗下已屆現樓的龍駒道緹外，早前同樣已上載樓書，項目提供64伙，當中包括3座院墅、61間分層大戶（實用面積3466至8583方呎），面積最大為院墅C，實用面積11,692方呎，料屬九龍區最大屋苑式洋房。

業界：多個新盤押後推 或影響開價

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，在一系列社交距離措施下，發展商難以推售全新項目，加上俄烏局勢緊張，相信下月亦未必會有新盤推售，一手成交量或與本月相若，令今年首季一手成交量有可能不足千宗水平。

陳海潮認為，即使疫情在第二季緩和，發展商有望推盤，但由於多個原計劃首季推出的新盤均押後，以致屆時市場可能有多個樓盤同時推售，加上市民仍需要時間恢復信心，故預料發展商需以較具競爭力價錢開盤。

[香港地產]