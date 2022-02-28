本月整體樓宇登記額360億 料近2年新低

暫錄3383宗 25月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至2月23日止，本月份整體樓宇買賣合約登記暫錄得3383宗及303.26億元，並預計全月錄得4100宗及360億元，將較1月份的5911宗及544.1億元，分別下跌30.6%及33.8%。至於登記宗數將跌至2020年1月的3776宗後25個月新低，而金額將創2020年3月的358.1億元後23個月新低。

黃良昇指出，1月第五波疫情爆發，政府收緊社交距離措施，市場氣氛轉趨觀望，買家入市意欲下降，令本月份數字回軟。

一手私宅方面，本月暫錄401宗，總值57.85億元，並預計全月約有500宗及70億元，將較上月1073宗及143.6億元，分別下跌53.4%及51.3%。登記宗數將見2018年12月386宗後38個月新低，金額亦將為2016年2月的30億元後72個月新低。

黃良昇認為，有關數字反映市場受到疫情影響，上月發展商減慢推盤步伐，令宗數跌穿千宗水平。

二手私宅暫錄1942宗

至於二手私宅方面，本月暫錄得1942宗成交，總值185.86億元，並預計全月約有2300宗及220億元，將較上月的2926宗及274.5億元，分別下跌21.4%及19.9%。同時，登記宗數將為2020年1月的1978宗後25個月新低，金額將見2020年2月的210.6億元後24個月新低。

[香港地產]