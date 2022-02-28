寬按後首周末 十大屋苑10宗連續3周雙位數

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，縱然第五波疫情仍然嚴峻，市民普遍減少外出避免受感染，睇樓活動亦受影響，但樓市於疫下仍算是較有動力的經濟活動。另美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，雖然本港疫情未見受控，加上俄烏戰爭爆發，故普遍業主叫價態度未見強硬，若見有誠意買家，業主亦願意減價放售物業。

太古城2房連天台戶1250萬易手

美聯分行營業經理范浩軒表示，寬按後刺激逾千萬元物業二手交投，其中鰂魚涌太古城寶山閣一個頂層連天台特色戶，實用598方呎，2房間隔，以1250萬元獲外區客承接，實呎20,903元，原業主2013年3月900萬元購入，帳面獲利約350萬元或39%。

不過，二手仍錄低市價成交。香港置業區域營業董事文啟光表示，西九四小龍之一的荔枝角碧海藍天，一個實用505方呎的5座中層D室，2房間隔，望內園景，獲區外客以約873萬元承接，實呎17,287元，較市價低5%。原業主2004年11月以約301萬元購入，帳面賺約572萬元或1.9倍。

荃中2房逾30年大升23倍

另中原地產分行高級分行經理黃德純表示，荃灣中心19座（瀋陽樓）高層E室，實用329方呎，2房間隔，享山景，以422萬元沽出，實呎12,827元。原業主1981年12月17.64萬元買入，帳面大幅獲利404.36萬元或23倍。黃德純指，樓下低五層同室單位，2019年做價曾高達488萬元，是次最新成交價低66萬元或約14%。此外，利嘉閣高級聯席董事鮑允中稱，九龍灣德福花園J座低層14室，實用531方呎，2房間隔，望樓景，以730萬元成交，實呎13,748元，低市價約4%。原業主1981年約20萬元購入，2018年曾進行內部轉讓，現成交價較41年前購入價帳面賺710萬元或35倍多。

[香港地產]