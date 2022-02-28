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現代健康曾裕赤柱村道屋地放售 意向價10億

【明報專訊】爪哇（0251）早前以每方呎樓面地價62,352元購入淺水灣南灣道豪宅地皮，創本港官地每方呎樓面地價新高紀錄，來年度政府亦會推出赤柱環角道住宅官地，有區內業主憧憬後市，趁機以高價放售區內屋地，其中現代健康科技（0919）主席及創辦人曾裕等持有的赤柱村道單號屋地，現於市場上放售，意向價高達10億元。

美聯首席高級營業經理賴龍軍稱，南區赤柱村道單號獨立門牌大宅連地皮，現於市場上放售，物業佔地約1萬方呎，現有洋房實用面積7433方呎，為目前南區極罕有大宅放盤，洋房為7房4套間隔，天台及花園面積分別約為2017方呎及7578方呎，而且更設有私家泳池。

可建9000呎樓面 呎價11萬

據市場消息指出，上述物業由現代健康科技主席及創辦人曾裕於1997年以9500萬元購入，及後轉讓至名下一間公司，據悉物業現時意向價約10億元，較25年前購入價高出9倍多。另項目經申請後，最高可以0.9倍重建4層高物業，可建樓面即約9000方呎，以意向價約10億元計，每方呎樓面地價即約11.1萬元。

97年不足億元購入

事實上，多個知名物業位於上述赤柱村道屋地一帶，包括數年前新地（0016）發售的赤柱村道50號、另屋苑式項目就有海明山等，此外，已故亞洲天后鄧麗君，生前就居於佳美道18號大屋，物業經已重建，現由賭王何鴻燊前女婿何志堅等人持有。

區內近年最矚目的成交，則為資本策略（0497）2016年以7.8億元購入的赤柱村道44號，項目原為瑪利諾外方傳教會的神父宿舍，屬一級歷史建築，2018年向城規會申請改劃，去年向城規會提出申請，計劃把項目作住宅發展，建議略為放寬建築物高度限制，把其中一幢新建的住宅物業由3層增加一層至4層高，提供23個住宅單位，住宅總樓面約6.17萬方呎，而建築物高度由現時主水平基準64米，輕微放寬近6%至67.7米，有關的歷史建築物將保留。

[香港地產]

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