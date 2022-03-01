盛滙基金1900萬購粉嶺聯和墟舖

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，基金近日以1900萬元購入位於粉嶺聯和墟和隆街2至40C號寶榮樓地下8及40號舖，建築面積1000方呎，呎價約1.9萬元。原業主早於1993年6月108萬元購入8號舖，及於2005年4月以45.5萬元購入40號舖，合共涉約153.5萬元，帳面升值約11倍。

李根興上周於預算案後曾回應，第五波疫情再度重創零售市場，因政府在爆發第五波疫情後，已勒令表列處所暫停營業，措施更對舖市「再踩多腳」，預計有關處所的舖價會因此下跌多約3%至5%。

李根興續稱，疫情下不少租戶主動與業主商討租金事宜，例如減租等，而新提出的措施，並不是不用交租，而是延後交租時間，作為商舖業主的他認為：「以折扣鼓勵租客準時交租，若他們想延後交租亦可，但屆時要付全數租金。」

九龍灣億京中心高層戶4600萬易手

另外，中原（工商舖）工商部市務經理魏漣表示，九龍灣億京中心B座高層A室，面積約3939方呎，以約4600萬元易手，呎價約11,678元。

魏透露，物業過去由媒體系統供應商自用，維修保養完善，新買家為私人公司，同樣購入作自用。原業主2010年斥約2100萬元購入上述單位，帳面獲利約2500萬元或約1.2倍。