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寬按首周末 將軍澳二手成交增1.7倍

【明報專訊】二手交投向來暢旺的將軍澳，上月二手成交量急跌至僅約160宗，較1月約208宗下跌約26%，更為近2年疫情以來按月新低。不過，政府放寬按揭保後剛過去的首個周末，將軍澳兩日內連錄27宗二手成交，較前周末10宗大增1.7倍。有區內代理表示，新財案公布後，區內交投明顯反彈，相信換樓鏈已啟動。

上月160宗二手 疫下新低

中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，區內調景嶺維景灣畔上月全月錄得20宗成交，其中12座中層B室，實用面積499方呎，2房間隔，向西南方望山景，以899萬元易手，實呎18,016元。原業主2002年12月235萬元購入，帳面獲利664萬元或逾2.8倍。

區內租客1050萬購映灣園3房

剛過去周末，東涌亦於兩日內連錄9宗二手成交，按周大增1.2倍。

中原地產資深分區營業經理陳偉業表示，新按保措施下，逾千萬元物業亦可以承做高成數按揭，帶動3房戶成交增多，上述9宗成交當中，3房單位佔7宗或近八成，其中東涌映灣園7座低層H室，實用面積898方呎，3房套房連儲物房間隔，過去周末以1050萬元成交，實呎11,693元。原業主2010年1月404萬元購入單位，帳面獲利646萬元或1.6倍，買家為區內租客。

YOHO Town 3房925萬同類新高

元朗區上月全月錄得逾70宗成交，其中YOHO Town 3房戶成交價在疫市下破頂。美聯營業經理林建文表示，YOHO Town第5座高層E室，實用面積約516方呎，3房間隔，以925萬元成交，創屋苑同類成交價新高，實呎17,926元。原業主2004年3月約171萬元購入，帳面獲利754萬元或逾4倍。

另外，十大屋苑上月共錄150宗成交，屬2019年12月、即逾2年以來新低，其中鰂魚涌康怡花園及荔枝角美孚新邨僅錄單位數成交，分別錄5宗及7宗。

中原地產區域營業經理林家傑表示，美孚新邨6期蘭秀道46號極高層D室單位，實用562方呎，屬2房間隔，望開揚市景，剛以643.8萬元成交，實呎11,456元。原業主於1978年17.5萬元購入，帳面大幅獲利626.3萬元或逾35倍。

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