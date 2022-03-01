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君豪峰216呎戶 4年實蝕8%

【明報專訊】政府上周四公布來年度賣地計劃時，亦推出新措施全面封殺「納米樓」，市區納米樓亦續錄二手蝕讓個案。美聯物業營業經理范浩軒表示，鰂魚涌君豪峰高層N室，實用面積216方呎，開放式間隔，由於原業主欲急轉手套現，單位最新以553.8萬元成交，實呎25,639元，實蝕近8%離場。上述單位原業主2018年5月以575.13萬元承接，帳面蝕讓約21.3萬元或3.7%，連使費計料實蝕約44萬元或7.7%。

雲匯2房860萬易手 3年半蝕逾一成

另外，大埔白石角雲匯再錄連使費計蝕讓成交。利嘉閣地產首席聯席董事招權峰表示，雲匯11座中層B2室，實用面積約458方呎，2房間隔，望園池景，以860萬元易手、實呎18,777元，較市價低約8%。原業主2018年8月約944.4萬元購入，持貨約3年多，帳面蝕讓約84萬元或9%。若連同使費計，原業主實蝕逾124萬元或約13%離場。

陽明4房7100萬沽 11年升值六成

市場亦不乏大額成交。早前南區淺水灣豪宅官地以呎價逾6.2萬元售出後，帶動南區豪宅交投。美聯物業首席高級營業經理賴龍軍表示，大潭指標豪宅屋苑陽明山莊第12座低層戶，實用面積2308方呎，屬4房雙套連工人套房間隔，望山景、附裝修；原業主開價7800萬元，議價後以7100萬元易手，累減700萬元或9%、實呎30,763元。原業主於2011年3月以4380萬元購入，帳面獲利2720萬元或約62%。

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