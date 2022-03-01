上月新盤12宗取消交易減八成

【明報專訊】第五波疫情持續，影響發展商推盤步伐，新盤成交銳減。綜合市場資訊，上月全月一手成交僅約120宗，是近9年來按月新低。同時，新盤撻訂或取消交易個案同時下跌，全月錄約12宗同類個案，比1月時的57宗，按月大跌近八成。