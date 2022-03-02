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地建會：禁追租無法與政府達共識 謝邱安儀：立法令業主不得不與租戶商量

【明報專訊】財政司長陳茂波上周三（2月23日）公布的《財政預算案》中，提出「暫緩追租」計劃、屬為期3至6個月的非常時期特別措施後；地產建設商會執行委員會主席梁志堅昨日表示，商會昨日與「財爺」進行的視像會議，「達成唔到協議」，並聲言「大、中、小」業主都「淒涼」，因為上述政策會影響香港整體經濟。而香港零售管理協會主席謝邱安儀則表示支持政府立法禁止追租，因為這樣可以提升商戶議價能力，至少令業主不得不與租戶商量。

明報記者 林尚民、周綺琪

梁志堅表示，港府有關的「暫緩追租」計劃初步由今年1月1日起計，現階段為期3個月，其後再作檢討，但他表示，由1月1日起計3個月，即現時實際只餘下1個月時間；至於與財政司長的對話時，商會已向港府反映不少業主所持物業，都有向銀行作抵押，政府禁止業主追租，但期內業主仍要償還按揭，並引述政府指業主可動用租戶的按金扣減，惟梁志堅認為，在疫情下，很多個案的按金已扣得七七八八。

梁志堅指新舉措等同「要業主蝕晒」

梁志堅續稱，現時作為大業主，已退讓很多，希望做到「你又蝕啲、我又蝕啲」，所以很多大財團都有為租戶提供租金優惠，部分減租三成至七成，部分甚至免租或只收取分成租金，亦有不少商戶提早與業主更新租約，減租一兩年，但政府推行相關計劃，等同「要業主蝕晒」，部分正洽談的租戶，知悉可以不交租至少3個月，都不會再進行洽談。

「大中小業主都淒涼」

梁志堅形容，淒涼的不止是小業主，「大、中、小」業主都淒涼。

財政司長陳茂波上周三公布財政預算案時公布，禁止業主向受新冠病毒疫情影響的指定行業租戶追租，為期3至6個月，當局會盡速立法，並指希望業主不要用法律行動「逼死租客」，陳茂波又指金管局會與銀行密切溝通，如有業主因租金收入減少而影響其還款能力，銀行會彈性處理。

南豐陳廷驊基金會捐3000萬抗疫

另一方面，面對第五波疫情持續惡化，老牌發展商南豐表示，集團積極採取各項措施支持香港抗疫工作，並已立即啟動「南豐同理協作抗疫圈」，聯同陳廷驊基金會（基金會）至今捐出近3000萬元協助抗疫。

南豐表示，自第五波疫情以來，租戶生意大受影響，有見及此，集團除為需要關閉及個別租戶提供租金減免外，亦已撥捐1000萬元向生意受疫情影響的商戶，購買物資，再送贈有需要家庭，並透過非牟利機構包括惜食堂、聖雅各福群會等，派發物資予超過3萬名基層人士。

向受疫情影響商戶買物資 再送贈基層家庭

南豐亦借出旗下香港沙田萬怡酒店約524間客房，作為指定外傭檢疫酒店，並已向政府提交意向申請參與「社區隔離設施酒店計劃」。

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