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丰滙3房特色戶1268萬沽 8年帳賺近五成

【明報專訊】新財政預算案公布提高按保樓價上限後，樓價於1000萬元或以上二手單位受支持；美聯高級分區營業經理劉念滿表示，深水埗新晉屋苑丰滙新錄特色戶成交，單位位於1座頂層，實用713方呎，屬3房1套間隔另連292呎天台，吸引一名睇樓多時的換樓客承接，成交價1268萬元，實呎17,784元。

新買家擬用高成數按揭 首期支出銳減

據了解，上述新買家欲借高成數按揭，以最新按保計劃，單位最高可借960萬元、即約76%按揭，料首期支出最少約308萬元，比原來的五成首期、即634萬元減少326萬元或逾五成；原業主2014年4月以861.1萬元一手購入，持貨近8年，是次轉手帳面獲利406.9萬元，升值約47%。

港島方面，中原地產區域營業董事林龍南表示，北角半山海景台低層C室，實用730方呎2房，望海景，新近以1489萬元易手，實呎20,397元；原業主早於1996年11月以500萬元買入，約25年間帳面賺989萬或近兩倍。

林續稱，新買家在市場搵樓數年，見近日業主願議價，兼且受惠於新按保政策而決定入市，意味單位最高可承做960萬元、即約64％按揭；首期最少529萬元，較舊政策下的744.5萬元，減少近三成。

愉景新城上月11成交 按月增38%

荃灣指標屋苑愉景新城上月錄得約11宗成交，較1月錄約8宗，按月增加3宗或38%；中原副區域營業經理劉智佳表示，愉景新城新錄2座低層C室易手，屬實用495方呎2房戶、望園景，叫價780萬元，放盤不足一個月，減價24萬元或3%後，以756萬元沽出、實呎15,273元；原業主2013年底以420萬元買入，持貨約8年，帳面賺336萬元或八成。

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