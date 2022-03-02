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基座商場方便購物 海旁餐廳賞美景

【明報專訊】MONTEREY目前已屆現樓，屋苑基座為MONTEREY PLACE商場，日常生活配套樣樣齊全，包括大型日式超市DON DON DONKI、著名過江龍食肆段純貞（台灣牛肉麵）等；此外，在臨近海旁一邊，開設多家型格西式食肆及新派咖啡店，現已成為區內新蒲點，除當區居民外，亦吸引外區客特意前來放鬆打卡。

另外，MONTEREY附近亦有海翩坊、天晉滙等商場，住戶亦可步行至將軍澳站上蓋的PopCorn商場購物，區內生活配套完善。

住戶放假時若想放鬆身心，除了可享用屋苑各項會所設施外，亦可選擇到毗鄰屋苑的將軍澳海濱長廊活動；海濱長廊連接將軍澳、調景嶺和日出康城三個地區，設有緩跑徑及單車徑，可以散步、跑步或踏單車，是單身族放鬆身心，或一家幾口享受家庭樂的好去處。

海濱長廊放鬆身心 家庭樂好去處

交通方面，MONTEREY距港鐵將軍澳站約10分鐘步程，居民乘搭港鐵前往港島東車程約需15分鐘；將軍澳站對出的寶邑路，亦有多條巴士線前往九龍及新界各處。

另外，將軍澳跨灣大橋的主體組裝工程已完成，預計最快今年內通車，大橋將連接將軍澳創新園、日出康城、調景嶺、將軍澳市中心及將軍澳藍田隧道（將藍隧道），屆時將可疏道將軍澳隧道的車流，居民往返港島、東九龍將更方便快捷。

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