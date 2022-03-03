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寬按保後首周 十大屋苑交投飈六成 千萬成交急升近兩倍 太古城連錄5宗

【明報專訊】上周三財政預算案公布放寬按揭保險計劃（下簡稱寬按）後首周，二手交投明顯反彈，十大屋苑共錄近50宗成交，較寬按前一周僅錄30宗急升約六成（見表），而逾千萬元成交比例亦明顯上升，由寬按前一周僅錄6宗，上升至寬按後一周達16宗，升幅近1.7倍。其中，東涌映灣園交投最旺，寬按後一周連錄8宗成交，一半逾千萬元買賣個案，打破寬按前一周零成交的冰封局面。另外，鰂魚涌太古城寬按後首周連錄5宗成交，更全數為逾千萬元買賣個案。

明報記者 容婌維

財政預算案公布後，東涌映灣園一周內連錄8宗成交，當中樓價逾千萬元成交更佔一半。中原地產市務經理黃宏超表示，映灣園最新成交位於8座高層H室，實用面積900方呎，3房1套連儲物房間隔、望海景，以1050萬元沽出，實呎11,667元。原業主2004年1月237萬元買入，持貨約18年，帳面獲利813萬元或3.4倍。黃宏超透露，買家為區內換樓客，睇樓約一個月，適逢新按保措施推出，可用低首期換樓，便加快落實購入上址。

映灣園寬按後首周錄8宗最旺

龍頭屋苑鰂魚涌太古城過去一周亦連錄5宗成交，全屬逾千萬元買賣，較財案公布前一周3宗大增近七成，全數均逾千萬元成交，亦比寬按前一周屋苑所錄得的逾千萬元成交增加1.5倍。踏入3月，太古城亦隨即開齋，中原地產高級區域營業董事張光耀表示，本月太古城首宗成交位於逸天閣高層H室，實用面積592方呎，2房間隔，望園景，以1170萬元易手，實呎19,764元。原業主1996年409萬元買入，持貨26年，帳面獲利761萬元或近1.7倍。

太古城5宗全屬逾千萬成交

另外，將軍澳新都城繼映灣園後，另一個寬按後打破冰封局面的十大屋苑之一，寬按後一周連錄5宗成交。至於上月全月僅錄得單位數交投的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，在財案後一周連錄6宗成交，按周大增1倍。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨有大量800萬元至1000萬元的盤源供應，現時已可承做最高九成按揭，吸引買家入市。不過，個別屋苑仍大受疫情影響，在政府寬按下成交量仍然「捧蛋」，藍田麗港城過去一周交投冰封。香港置業區域營業董事余栢稱，政府寬按後麗港城的查詢增加，惟疫情嚴峻，不少業主及準買家確診影響睇樓活動，交投暫未能反映按保因素。

代理料待疫情穩定後購買力爆發

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明認為，在寬按政策支持下，本月整體二手成交可達3000宗，較2月全月2600宗增加15％。他續稱，第五波疫情下，二手交投短期內仍會受「禁足令」的影響，預期寬按政策激發的購買力將在疫情穩定後才爆發。

[香港地產]

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