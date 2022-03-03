將軍澳千萬成交 急升逾2倍

緻藍天業主反價 3房1088萬易手

中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城緻藍天2座右翼低層D室，實用774方呎，3房套連儲物房間隔，原業主起初開價1050萬元，及後反價38萬元或約3％，以1088萬元售出，實呎14,057元。原業主於2015年4月以694萬元購入單位，持貨7年轉手，帳賺394萬元或約56％。另利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，日出康城領都2座高層右翼D室，實用面積975方呎，4房套加士多房間隔，以1180萬元成交，實呎12,103元。原業主2011年2月以680萬元買入，帳面獲利約500萬元或74%。

元朗逾千萬元成交增逾六成

至於元朗方面，中原地產副區域營業經理王勤學表示，區內過去一周錄得約19宗二手成交，與前一周23宗減少17%，但過去一周就有5宗逾千萬元成交，較前周3宗增加六成多，不過元朗上月全月則僅錄77宗二手成交，較1月108宗大減近三成，為2019年8月後、即約兩年半按月新低。王氏稱，農曆新年後第五波疫情急速擴散，加上限聚令收緊，睇樓活動大受影響，但整體議幅仍然不大，只有約2%至3%，令市况呈膠着狀態。

[香港地產]