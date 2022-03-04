moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

中信逾2億沽德輔道中舖 持貨37年帳面獲利1.7億

【明報專訊】過去投資者甚少沽出持有的中區商舖，惟約半年來中區最少錄得3宗逾億元的商舖成交，共涉逾11億元。市場消息指，由花旗銀行租用約18年的中環德輔道中141號中保集團大廈地下B號舖，面積3805方呎，最新以約2.08億元易手，呎價約5.47萬元。是次為繼去年11月資深投資者黎永滔以1.83億元沽出德己立街德和大廈地舖後，3個月來再錄逾億元商舖成交。

花旗銀行租用18年 目前月租約66萬元

上述商舖由花旗銀行2004年開始承租，當時月租僅15萬元，其間多次續租，目前月租約66.37萬元，租期至今年5月底。據悉，花旗銀行將在租約期滿後離場。原業主為大盈利有限公司，公司董事為中信泰富公司董事及常務副總裁郭文亮、中信泰富副總裁兼財務總監李國榮等，該公司於1984年12月以3739萬元購入該舖，今年初起以2.8億元放售，因疫情持續嚴峻，終劈價7200萬元或26%沽出，持貨逾37年，帳面獲利逾1.7億元或逾4.5倍。

翻查資料，過去約半年來中區最少錄得3宗逾億元的商舖成交，其中成交金額最大，要數到花旗銀行去年8月以7.1億元沽出位於畢打街20號會德豐大廈地下A舖、地庫及外牆，以總面積11,924方呎計，呎價約5.95萬元，成該區疫後最大宗的銀行沽售商舖個案。

另資深投資者黎永滔持有的中環德己立街德和大廈地下1及1A號舖，亦在去年11月獲鷹君集團（0041）或相關人士以1.83億元購入，以面積約1045方呎計，成交呎價約17.5萬元。

鄧成波家族7億放售葵涌工廈

此外，舖王鄧成波家族再放售工廈物業，委託仲量聯行放售葵涌健康街15至23號泉基工業大廈逾72%業權，涉及面積約16.8萬方呎，將會以現狀及部分連租約出售，意向價7億元，即呎價約4000元。

另資料顯示，由鄧氏家族成員持有的油麻地彌敦道570號基利商業大廈1及2樓在上月易手，兩層面積同為3274方呎，分別同以2662.46萬元易手，鄧氏家族套現5324.92萬元。據悉，鄧氏家族在2011年11月以1.638億元購入該廈17層樓面、天台及大部分大廈外牆，料悉數售出帳面可獲利。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款