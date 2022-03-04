中信逾2億沽德輔道中舖 持貨37年帳面獲利1.7億

花旗銀行租用18年 目前月租約66萬元

上述商舖由花旗銀行2004年開始承租，當時月租僅15萬元，其間多次續租，目前月租約66.37萬元，租期至今年5月底。據悉，花旗銀行將在租約期滿後離場。原業主為大盈利有限公司，公司董事為中信泰富公司董事及常務副總裁郭文亮、中信泰富副總裁兼財務總監李國榮等，該公司於1984年12月以3739萬元購入該舖，今年初起以2.8億元放售，因疫情持續嚴峻，終劈價7200萬元或26%沽出，持貨逾37年，帳面獲利逾1.7億元或逾4.5倍。

翻查資料，過去約半年來中區最少錄得3宗逾億元的商舖成交，其中成交金額最大，要數到花旗銀行去年8月以7.1億元沽出位於畢打街20號會德豐大廈地下A舖、地庫及外牆，以總面積11,924方呎計，呎價約5.95萬元，成該區疫後最大宗的銀行沽售商舖個案。

另資深投資者黎永滔持有的中環德己立街德和大廈地下1及1A號舖，亦在去年11月獲鷹君集團（0041）或相關人士以1.83億元購入，以面積約1045方呎計，成交呎價約17.5萬元。

鄧成波家族7億放售葵涌工廈

此外，舖王鄧成波家族再放售工廈物業，委託仲量聯行放售葵涌健康街15至23號泉基工業大廈逾72%業權，涉及面積約16.8萬方呎，將會以現狀及部分連租約出售，意向價7億元，即呎價約4000元。

另資料顯示，由鄧氏家族成員持有的油麻地彌敦道570號基利商業大廈1及2樓在上月易手，兩層面積同為3274方呎，分別同以2662.46萬元易手，鄧氏家族套現5324.92萬元。據悉，鄧氏家族在2011年11月以1.638億元購入該廈17層樓面、天台及大部分大廈外牆，料悉數售出帳面可獲利。