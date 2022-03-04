OMA OMA 3日兩特色戶成交

此外，OMA OMA第2A座20樓B室，實用面積923方呎連366方呎平台及568方呎天台，以1888萬元售出，實呎2.04萬元；上述兩單位均為3房戶。項目2019年6月開售以來累售424伙，套現27.2億元，佔全盤單位總數近91%。

至於嘉華（0173）旗下已屆現樓的大埔白石角嘉熙，亦透過招標售出第1座20樓A室，實用面積1066方呎，4房間隔，成交價1755萬元，實呎1.64萬元，為嘉熙今年首宗一手成交。

名日‧九肚山置業優惠延至4月底

另外，最新奪得市建局土瓜灣「四合一」項目發展權的長實（1113），同系沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，將優惠期限延長，當中「置長1306即供付款計劃（照售價減15%）」，由原本3月6日延長至4月30日截止。 名日‧九肚山自2020年10月開售以來，累售約160伙，佔項目單位總數266伙約六成。