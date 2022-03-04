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OMA OMA 3日兩特色戶成交

【明報專訊】疫情持續惡化，2月至今整體新盤交投氣氛近乎冰封，新盤市場繼續錄得極零星成交，但當中不乏特色戶。永泰（0369）旗下屯門掃管笏OMA OMA，近3日連沽兩伙頂層連天台戶，吸金3756萬元；最新透過招標售出第1B座20樓C室，實用面積943方呎連357方呎平台、394方呎天台，成交價1868萬元，實呎1.98萬元。

此外，OMA OMA第2A座20樓B室，實用面積923方呎連366方呎平台及568方呎天台，以1888萬元售出，實呎2.04萬元；上述兩單位均為3房戶。項目2019年6月開售以來累售424伙，套現27.2億元，佔全盤單位總數近91%。

至於嘉華（0173）旗下已屆現樓的大埔白石角嘉熙，亦透過招標售出第1座20樓A室，實用面積1066方呎，4房間隔，成交價1755萬元，實呎1.64萬元，為嘉熙今年首宗一手成交。

名日‧九肚山置業優惠延至4月底

另外，最新奪得市建局土瓜灣「四合一」項目發展權的長實（1113），同系沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，將優惠期限延長，當中「置長1306即供付款計劃（照售價減15%）」，由原本3月6日延長至4月30日截止。 名日‧九肚山自2020年10月開售以來，累售約160伙，佔項目單位總數266伙約六成。

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