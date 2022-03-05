上月樓花申請審批兩「冰封」 9年來最冷清 恒地馬適路一期603伙撤預售申請

明報記者 林尚民、林可為

上述馬適路項目一期原本預計今年11月落成，樓花期約8個月。恒地解釋，受到疫情影響，不少建築項目工程被拖累，相信上述馬適路項目的關鍵日期將延遲，但目前仍未能計算最新關鍵日期，再加上按原有設計，項目車位分佈1至3期，但項目最新設計，車位只會設於一期，故需重新入則，因此項目一期需要先撤回預售申請。

43項目待批 涉逾2.3萬伙

另地政總署最新公布，上月預售樓花同意書出現「零」新申請、「零」批出，為2013年4月後、即近9年來首見。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，在疫情下除樓市氣氛受影響，發展商不急於推出新盤外，公司或政府部門實行「在家工作」，亦影響預售文件遞交或批出進度，並相信未來一兩個月情况將持續。

美聯物業首席分析師劉嘉輝則指，縱使上月未有項目新申請預售樓花，但相信並非反映發展商推盤意欲減慢，若以去年「零」申請計算，1月及7月均曾出現，情况並非罕有，單以「零」批出計算，去年8月亦曾出現。他續稱，第五波疫情爆發下，對獲批進度亦帶來一定影響，但相信影響短暫。至上月底，共有43個項目待批預售，涉及23,590個單位。事實上，疫情下發展商減慢推盤，據本報統計，已獲批發預售樓花同意書，但仍未推出發售的12個主要新樓盤，共涉2457個單位（見表）。當中九龍區佔5個樓盤、涉及1331個單位，數量佔最多。

12項目批預售未推出 涉2457伙

值得留意的是，會德豐地產旗下啟德項目MONACO MARINE，提供559伙，新春前曾計劃上載樓書，甚至預告首張價單將涉項目兩成單位、即約112伙。另嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道超級豪宅緹外，除已獲批滿意紙外，去年底已上載樓書，發展商曾表示計劃新春假期後啟動銷售，並以招標形式為主。

港島方面，同樣有5個樓盤已批預售但仍未登場，涉及725個單位；規模最大為內房合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲利南道豪宅，去年7月獲批預售，發展商去年雖曾表示，項目各樣銷售工作正積極籌備中，惟目前仍按兵不動；上述利南道項目由6座組成、提供295伙，主打實用約2000方呎4房單位。