CCL失守180點大關 近一年新低

按周跌1.47% 兩年最大跌幅

CCL四大整體指數跌幅亦明顯擴大，並齊跌4周，是去年10月以來首見。大型屋苑領先指數CCL Mass報180.53點，為去年2月後新低，按周跌1.32%；CCL（中小型單位）報178.73點，同為去年2月後新低，按周跌1.36%；CCL（大型單位）報180.96點，為去年5月後新低，按周跌2.01%。

本周四區指數三跌一升，僅得港島區錄升幅。港島CCL Mass報182.32點，按周升0.40%。九龍CCL Mass報174.86點，屬去年2月後新低，按周跌2.60%；新界西CCL Mass報166.47點，為去年3月後新低，按周跌1.88%；新界東CCL Mass則報193.93點，為去年4月後新低，按周跌0.58%。

又一村業主移民 3年蝕逾百萬

疫情下，二手再錄得移民盤以低價成交，個別成交更需蝕讓。美聯高級營業經理陳靜雯表示，鄰近港鐵九龍塘站的又一村高雅苑新錄一個頂層戶成交，實用822方呎，3房1套間隔，連684呎天台，向西望開揚樓景，以1600萬元易手，實呎19,465元。原業主2018年10月以約1638萬元購入，近日因需移民而急沽單位套現，持貨約3年半，帳面蝕約38萬元或約2%。若連使費計，原業主料需實蝕約114萬元或近7%離場。

疫情下亦有內地客蝕讓單位套現。市場消息稱，鄰近港鐵奧運站的一號銀海，新錄1座低層A室成交，實用1568方呎，4房間隔，以約4450萬元易手、實呎28,380元，成交價較叫價4700萬元低250萬元或5%。資料顯示，原業主登記名字以普通話拼音，料為具內地背景人士，於2018年以4618萬元購入，帳面蝕約168萬元，若連同使費等，料實蝕約454萬元或近一成。