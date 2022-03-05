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新地屯門車廠申建逾200萬呎商廈

【明報專訊】北部都會區概念下，發展商積極改劃具潛力的新界西北土地。新地（0016）及載通國際（0062）就一幅九巴屯門車廠連鄰地，向城規會申請由綜合發展區改劃為商業發展，擬建3幢商廈，提供約208萬方呎商業樓面，與中環國際金融中心二期總樓面約200萬方呎相若。

總樓面與國金二期相若

據城規會文件顯示，上述申請地點位於屯門市地段第79、80及81號和毗連政府土地，毗鄰為港鐵屯門站及東亞紗廠工業大廈，地盤面積約40.07萬方呎（包括18.7萬方呎政府土地），現為嘉栢中心I、貨廠及巴士廠，擬以9.5倍地積比率發展，擬建3幢27至32層、另設3至4層地庫的商廈，涉及樓面約208萬方呎。申請人表示，只擁有屯門市地段第80及81號的業權，屯門市地段第79號屬他人持有業權，擬議商業發展亦會提供商店、食肆、娛樂場所及幼稚園等。另申請人將提供一個105個泊車位的公眾停車場，以重置現時健豐街的時租車位。

新地表示，目前新界西北的工作及住屋人口分配不均，舊有的工業區亦未符合人口需求，加上未來區內新增的房屋供應亦將大幅增加對工作職位的需求，認為改劃為商業中心，可為區內提供就業機會和促進屯門工業區轉型，緩解區內商業用地不足的問題，做到職住平衡，減少跨區工作造成的交通壓力。

新地續稱，改劃亦可發揮西部經濟走廊上的地理優勢，幫助屯門區升級轉型發展商業中心，更好地配合未來北部都會區的發展，以至抓緊新界西北融入鄰近深圳高新科技發展所帶來的機遇。

翻查資料，新地近年致力發展新界西北，除有多個住宅發展外，去年5月已完成天水圍橋頭圍商業項目補地價，涉約19.74億元，以總樓面約85.65萬方呎計，每方呎樓面補價2305元。因項目發展及規劃與現時觀塘創紀之城5期（即apm）相若，估計項目將成「新界版apm」。

香港紗廠重建逾百萬呎商廈獲批

此外，利豐馮國經家族旗下Fung Properties (HKS) Limited持有的長沙灣香港紗廠工業大廈第1及2期，申請由原先12倍地積比率增加20%至14.4倍，以重建商廈，提供107.66萬方呎樓面，城規會昨日在有附帶條件下批准申請。

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