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千萬二手成交增 富豪花園3房1070萬沽

【明報專訊】放寬按保帶動換樓鏈，加上業主擴闊議價空間，令市場接連錄多宗約1000萬元的二手成交。沙田富豪花園近日錄3房戶成交，世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，有關單位為明麗閣低層A室，實用面積919方呎，3房連套房間隔，原業主在5個月前以1198萬元放盤，放盤多時，加上近期疫情嚴峻，近日獲準買家垂青後，願擴大議價空間，終減價128萬元或10.7%，以1070萬元易手，折合實呎11,643元。

原業主於2017年5月以850萬元購入上述單位，持貨快將5年，帳面獲利220萬元，物業期內升值26%。

恒峰花園3房1030萬易手

沙田大圍恒峰花園新近亦錄減價成交，世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，單位為2座中層E室，實用面積865方呎，3房連套房及工人套房間隔，原業主半年前以1100萬元放售，一直乏人問津，自政府放寬按保後，隨即獲準買家洽詢，雙方議價後，終減價70萬元或6.4%，最終以1030萬元成交，實呎11,908元。

原業主早於1998年3月以496.3萬元購入單位，持貨24年，帳面獲利533.7萬元，或約1.1倍離場。

PARK YOHO 3房減價8%

另有業主對後市不感樂觀，蝕讓沽貨。美聯物業市務經理何勝康表示，元朗PARK YOHO 9A座低層D室新近易手，單位為實用面積596方呎3房戶，原業主約4個月放售物業，當時叫價910萬元，原業主有感疫情急劇轉差，接受較大的議價，終減價70萬元或近8%，以840萬元易手，實呎14,094元。

何勝康稱，買家為外區客，有感樓價已經到見底，加上單位叫價實吸引，即睇即買入市。據悉，原業主2018年以1003.8萬元購入，持貨3年，帳面蝕約160萬元或16%。

一手「冰封」 維港滙II沽1伙

另一邊廂，放寬按保未能惠及新盤市場，反而因疫情惡化而陷入「冰封」，昨一手市場僅錄零星成交，其中由信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）及爪哇（0251）合作發展的長沙灣維港滙II，昨日售出1伙，為3A座8樓B室，實用490方呎，成交價1335.69萬元，實呎27,259元。

[香港地產]

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