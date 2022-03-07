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十大屋苑總放盤 1000萬至1200萬佔兩成 涉666個單位 海怡太古城美孚合共佔近六成

【明報專訊】財政司長陳茂波2月底公布新一年度財政預算案，其中一項亮點是宣布放寬按保計劃。代理業界預計，相關新政策將刺激「換樓鏈」，樓價逾1000萬至1200萬元的單位類別料將最受惠。據本報統計，十大指標屋苑現時約3217個放盤單位中，叫價介乎逾1000萬至1200萬元的放盤佔約666個或21%。值得留意的是，十大屋苑中只有3個屋苑錄逾百個相關盤源，最多為鴨脷洲海怡半島涉約133個，佔屋苑總放盤量近四成；鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨，分別同涉約120個相關放盤，佔屋苑總放盤量分別約27%及25%。

換言之，單計此3屋苑的相關放盤已達373個，佔十大屋苑同類放盤總量約56%。

明報記者 容婌維

港府上月底修訂高成數按保規定，首置人士申請九成按揭貸款，樓價上限由800萬元升至1000萬元；八成按揭貸款樓價上限，由1000萬元提升至1200萬元，並將按保適用範圍擴大至1920萬元以下物業，按揭成數以八成為上限，最多貸款960萬元。業界預計，過去只能最高承做五成按揭的中上價單位，現已增至最高八成，料逾1000萬至1200萬元的單位最受惠。

逾千萬至1200萬樓首期減至兩成

綜合市場資訊，十大屋苑現時共有約666個叫價介乎逾1000萬至1200萬元的單位放盤，主要集中於港島、九龍，並以3房戶為主。

相關放盤最多為南區海怡半島，有約133個盤源、佔屋苑總放盤量約352伙的38％，以3房戶為主。如2期11座高層C室，實用面積642方呎，3房1套間隔、望海景，附企理裝修，業主叫價1150萬元、意向實呎約1.79萬元。若最高承做八成按揭，首期可降低至230萬元。屋苑亦有少量低於1200萬元的4房單位放盤，惟集中於中低層。

海怡相關放盤量佔近四成

至於被視為「樓市寒暑表」的鰂魚涌太古城，現有約120個相關放盤、佔屋苑整體約447個放盤近27%，戶型以2房為主；如星輝台耀星閣中層E室，實用面積503方呎，2房間隔，以樓景及內園景為主，業主叫價1080萬元、意向實呎約2.15萬元。

九龍方面，荔枝角美孚新邨提供相關放盤涉約120個、佔總放盤量的約487個約25％，戶型以3房以上等較大的單位為主，大多附新裝修。

十大屋苑中，東涌映灣園、紅磡黃埔花園、藍田麗港城的相關放盤量，均佔屋苑整體放盤量逾三成。

嘉湖同類放盤暫僅兩個 均為特色戶

至於新界，區內屋苑主要提供800萬元以下的上車盤，向來吸引上車客。其中天水圍嘉湖山莊逾1000萬元單位放盤，暫時只錄約2個，均為頂層複式單位。近期叫價最貴單位，屬景湖居頂層複式戶，實用面積1243方呎、連364方呎天台，採3房1套連書房及士多房間隔，業主叫價1200萬元、意向實呎僅9654元。若以「財爺Plan」（即指上月宣布放寬按揭保險計劃）入市，首期需約240萬元，比以往首期600萬元，銀碼大減六成。

代理料相關樓價成交量可升三成

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，1000萬至1200萬元的單位一直都有放盤，以往需要好一段時間才能獲市場承接，但政府放寬按保成數後，預計此類單位二手交投將轉趨活躍，料相關交投量將按年增加30%。不過，近日新一波疫情嚴峻，個別業主「想賣都唔放住」，預計第五波疫情後，此類物業放盤量才明顯上升。

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