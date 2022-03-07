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凱滙兩房呎售1.9萬低市價7% 料平手離場

【明報專訊】疫情嚴峻下，二手市場不乏平手或蝕讓成交。利嘉閣高級經理黃民傑表示，觀塘半新盤凱滙新錄第3座低層M室易手，實用面積592方呎2房連儲物室間隔，原業主叫價1200萬元，新近減價70萬元或約6%後，以1130萬元易手、實呎19,088元，呎價料為屋苑二手低位。

上述原業主2019年1月以約1072.4萬元一手購入，持貨滿3年，帳面賺57.6萬元或5.4%，若計及各項雜費支出，估計僅平手離場。黃補充，因業主急於套現，上述成交實呎，比市價低近1500元或約7%。

太古城近一年來首現蝕讓成交

被視為「樓市寒暑表」的鰂魚涌太古城新錄一宗實蝕個案。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城唐宮閣高層A室，實用面積489方呎2房間隔，原業主於3年額外印花稅SSD期滿後放售，叫價1140萬元，減價160萬元或14%後，以980萬元易手、實呎20,041元；原業主2019年3月以975萬元買入並作收租之用，帳面僅賺5萬元，惟扣除各雜項使費，料實質損手約51萬元或5%。翻查資料，太古城對上一宗蝕讓成交，於去年5月錄得。

美聯高級區域經理周永業表示，西灣河嘉亨灣6座高層H室，實用面積492方呎2房間隔，以1057.8萬元易手、實呎2.15萬元；原業主2016年5月以約725萬元購入，帳面獲利逾332萬元或約46%。

中原高級分區營業董事伍錦基稱，都會駅有3房戶放盤3天即獲新買家承接；單位為9座高層H室，實用面積650方呎，望內園及少海景，原業主叫價1100萬元，減價69萬元或6%後，以1031萬元售出、實呎15,862元，比同類單位市價略高近1%；原業主2006年8月以375.9萬元購入，持貨逾15年，帳面賺逾655萬元或1.7倍。

十大屋苑周末成交 見兩個月低位

十大屋苑方面，中原統計過去兩日錄約5宗成交，按周跌50%，為近9周即約兩個月來的新低位，零成交屋苑包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、將軍澳新都城和天水圍嘉湖山莊。另美聯統計，過去兩日十大屋苑錄約8宗成交，按周跌33%，同為9周新低。

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