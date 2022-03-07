moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

盛滙2590萬購尖沙嘴筲箕灣兩舖

【明報專訊】雖然第五波疫情嚴峻，但資深投資者、盛滙商舖基金創辦人李根興新近斥資2590萬元連購兩個商舖，而基金自今年1月起已斥逾1億元購入7個商舖；其中一個新購商舖，為尖沙嘴金巴利街3號金利大廈地下A舖，面積800方呎，成交價2050萬元，呎價2.56萬元，購入後隨即以月租7.5萬元放租，料可享租金回報率4.4厘。

上述舖位原業主早於1985年以75萬元購入，早前以2600萬元放售，議價後減價550萬元或21%易手，即物業在37年間升值逾26倍，帳面賺1975萬元離場。

筲箕灣車房舖 租金回報3.6厘

盛滙商業基金另一新購商舖為筲箕灣愛民街10號舖位，面積1000方呎，成交價540萬元、呎價5400元；舖位現租予車房，月租1.6萬元，租金回報率約3.6厘。原業主早於1972年以16.155萬元購入，持貨50年，帳面獲利523.845萬元或逾32倍。

另個別商舖業主在疫市下仍加租；資料顯示，銅鑼灣登龍街41至51號金龍大廈地下C舖及1樓，地舖面積約1000方呎、1樓面積約4500方呎，獲韓式食肆在今年1月以30萬元續租，較2021年續租時租金25.5萬元，加租4.5萬元或18%，呎租約55元。

據了解，相關租期為期3年、至2025年1月，即每年租金支出為360萬元。

登龍街韓燒店舖位疫市加租18%

翻查資料，上述商舖現由知名韓燒餐廳喜來稀肉租用，該店早在2016年開始承租，最初月租32萬元，業主隨後按市况而調整租金，2017至2019年月租，曾調低10%至28.8萬元。

至2020年，本港爆發新冠疫情後，該舖業主再度調整租金，一度加租約4%至每月30萬元，惟在疫情打擊下，去年再度調低租金15%至25.5萬元。

TML廣場山景單位呎售5356元

不過，喜來稀肉今年初再度續租，月租又提升18%至30萬元；可留意的是，雖然最新租金有所調升，但仍較最初月租32萬元，低2萬元或6.25%。

中原（工商舖）工商部副分區營業董事伍樂民表示，荃灣海盛路3號TML廣場新錄成交，單位為22樓B06室，面積約4178方呎、望山景，成交價約2238萬元、呎價約5356元，屬市價；原業主2013年以約1712萬元一手購入，近月受疫情影響，有意結束香港業務，故將單位放售，放售不足兩個月獲新買家承接，據悉新買家經營紅酒批發業務，購入物業自用。原業主持貨約9年，帳面獲利526萬元，物業升值約31%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款