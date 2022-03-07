盛滙2590萬購尖沙嘴筲箕灣兩舖

上述舖位原業主早於1985年以75萬元購入，早前以2600萬元放售，議價後減價550萬元或21%易手，即物業在37年間升值逾26倍，帳面賺1975萬元離場。

筲箕灣車房舖 租金回報3.6厘

盛滙商業基金另一新購商舖為筲箕灣愛民街10號舖位，面積1000方呎，成交價540萬元、呎價5400元；舖位現租予車房，月租1.6萬元，租金回報率約3.6厘。原業主早於1972年以16.155萬元購入，持貨50年，帳面獲利523.845萬元或逾32倍。

另個別商舖業主在疫市下仍加租；資料顯示，銅鑼灣登龍街41至51號金龍大廈地下C舖及1樓，地舖面積約1000方呎、1樓面積約4500方呎，獲韓式食肆在今年1月以30萬元續租，較2021年續租時租金25.5萬元，加租4.5萬元或18%，呎租約55元。

據了解，相關租期為期3年、至2025年1月，即每年租金支出為360萬元。

登龍街韓燒店舖位疫市加租18%

翻查資料，上述商舖現由知名韓燒餐廳喜來稀肉租用，該店早在2016年開始承租，最初月租32萬元，業主隨後按市况而調整租金，2017至2019年月租，曾調低10%至28.8萬元。

至2020年，本港爆發新冠疫情後，該舖業主再度調整租金，一度加租約4%至每月30萬元，惟在疫情打擊下，去年再度調低租金15%至25.5萬元。

TML廣場山景單位呎售5356元

不過，喜來稀肉今年初再度續租，月租又提升18%至30萬元；可留意的是，雖然最新租金有所調升，但仍較最初月租32萬元，低2萬元或6.25%。

中原（工商舖）工商部副分區營業董事伍樂民表示，荃灣海盛路3號TML廣場新錄成交，單位為22樓B06室，面積約4178方呎、望山景，成交價約2238萬元、呎價約5356元，屬市價；原業主2013年以約1712萬元一手購入，近月受疫情影響，有意結束香港業務，故將單位放售，放售不足兩個月獲新買家承接，據悉新買家經營紅酒批發業務，購入物業自用。原業主持貨約9年，帳面獲利526萬元，物業升值約31%。