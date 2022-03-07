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柏傲莊III累計163宗取消交易 總值約27億元

【明報專訊】本港經濟前景未明朗下，繼續有新盤買家取消交易離場。新世界（0017）去年夏天公布因建築質量出問題，而須拆卸重建兩幢住宅大廈的大圍站柏傲莊III，再錄買家「棄船」離場，新增兩宗取消交易，包括第1B座10樓C室、第8A座59樓D室，實用面積分別534及1022方呎、屬2房及4房間隔，去年成交價為1081.8萬及2644萬元，買家新近已取消交易，兩伙涉總值逾3725萬元。

翻查資料，柏傲莊III自去年8月中首錄取消交易個案迄今，累積錄約163宗同類個案，佔項目已售出單位數量845伙的19%，相關取消交易單位涉銷售總金額約27億元。

OMA OMA 珺瓏灣錄零星標準戶成交

事實上，在疫情惡化、加上港府收緊防疫措施限制人群聚集下，3月整體新盤交投氣氛已近乎冰封，市場僅錄零星成交。綜合市場資訊，過去兩日新盤市場錄約6宗成交，按周相若，繼續在低位徘徊；當中永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA，售出第2B座15樓A室，實用面積627方呎3房標準戶，成交價945.6萬元，實呎15,081元。

內房恒大（3333）的掃管笏同區恆大‧珺瓏灣，新售出第2期5A座中層E室，實用面積307方呎1房間隔，成交價517.9萬元、實呎16,870元。美聯區域營業董事郭寶強表示，買家為來自新界西北區的投資客，擬購入單位作長線收租用。

本月新盤累積成交暫只約16宗

據本報統計，3月至今整體新盤交投，暫時累積只錄得約16宗。業界人士表示，依目前社會狀况估計，3月內發展商都難以推出全新樓盤發售，本月市况將與2月相若，只能靠貨尾銷售，預期3月全月一手成交只有100至150宗左右。

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