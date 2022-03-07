新達廣場均呎3個月挫5％

明報記者 容婌維

財政司長陳茂波於2月23日宣讀新一份財政預算案，宣布全面放寬高成數按保門檻，對個別大型屋苑中上價單位，有即時提振作用，惟中原資深區域營業經理方翰達表示，放寬按保政策，對大埔新達廣場幫助不大，主因是屋苑大部分供應均為800萬元以下，未有受惠於新政策，業主仍需減價才能夠出貨。

800萬以下為主 新預算案後交投未受帶動

方續稱，該屋苑2月錄得2座中層E室易手，屬實用465方呎2房戶，以682萬元成交、實呎14667元，較市價低約3%；原業主2010年以253萬元購入單位，持貨約12年，是次沽出單位，帳面獲利約429萬元離場，單位期內升值約1.7倍。方補充，新達廣場現時有約20個二手放盤，800萬元以下佔約65％，叫價由670萬元起。

兩房戶呎售1.46萬 12年升值近兩倍

受惠放寬按保新政策，將軍澳區近日二手交投增加，其中不乏逾1000萬元的二手單位成交。

中原高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城緻藍天2座右翼低層D室，實用774方呎，3房套連儲物房間隔，原業主起初開價1050萬元，及後反價38萬元或約3.6％，以1088萬元售出，實呎14057元。

上述緻藍天原業主，於2015年4月以694萬元購入單位，持貨7年轉手，帳賺394萬元或逾56％。

緻藍天3房反價近4%後 1088萬易手

另一方面，市區迷你單位錄得二手蝕讓個案。美聯營業經理范浩軒表示，鰂魚涌半新盤君豪峰高層N室，實用面積216方呎、開放式間隔，由於原業主急於套現，單位最新以553.8萬元成交、實呎25638元；原業主2018年5月以575.13萬元購入，帳面已蝕約21.33萬元或3.7%，連各種雜項使費計，料實蝕約44萬元或7.7%離場。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]