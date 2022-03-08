moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港鐵百勝角通風樓項目招意向 疫情嚴峻 首度只接受電子遞交

【明報專訊】雖然疫情嚴重影響樓市氣氛，不過，港鐵（0066）仍推出旗下將軍澳百勝角通風樓物業發展項目，並即日起招收意向，為首個設有單位實用面積下限280方呎的港鐵項目。由於疫情嚴峻，港鐵亦首次採取全電子形式遞交意向書，有業界認為此舉不會影響發展商遞交意向書的意欲，但疫情下相信發展商反應不會太過踴躍，若補地價未能反映最新市况，甚至有流標風險。綜合各大測量師行，項目估值約15.95億至23.27億元，即每方呎樓面約5500至8000元。

明報記者 林尚民

上述項目坐落於將軍澳市地段第132號地段，位於將軍澳昭信路，臨近環保大道交界處，旁為今年發售的新居屋昭明苑，昭信路對面則為私人屋苑新寶城。港鐵表示，項目將建於百勝角通風樓上方，可建最高住宅樓面290,692方呎。

港鐵首個限呎盤 單位280呎起

發展局長黃偉綸去年12月公布，上述將軍澳百勝角項目將引入限呎條款，每個單位實用面積最低為280方呎，可提供約550伙。項目將於今日起招收意向書，下周一（14日）截止。

同時，港鐵又表示，鑑於疫情嚴峻關係，項目只接受發展商以電子方式遞交發展意向書，不設現場投遞，而截止當日港鐵總部大樓亦不設傳媒採訪。

對於項目首次以全電子形式遞交意向書，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，此舉是考慮疫情，為入標發展商的方便着想，但此舉難以鼓勵更多發展商遞交意向書，預料市場反應不會太熱烈，因樓價自去年破頂後一直回落，最近幾個月官地或市建局招標結果不理想，多接近市場估值下限批地，相信短期內發展商出價依然較為保守，項目估值約16億至19億元，每方呎樓面地價5500至6500元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓則指，項目發展規模適中，中型發展商亦有能力參與，但建樓於通風樓上方，建築成本會有所增加，而現時股市和樓市轉淡，如果政府的補地價未能反映現況，地鐵又要求合理利潤，項目將有機會流標。

測量師：補價若過高或會流標

對於項目設最細單位面積下限，中原地產測量師張競達相信條款對該地發展亦影響不大，因將軍澳一向不是以龍牀盤或小型單位招徠，估計該地每方呎樓面地價約6000元，估值即約17.4億元。他又指，在疫情下，利用電子方式提交發展意向屬好事，減低社交接觸，亦可繼續為地皮招收意向，相信對發展商投地意欲影響不大。另泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚估計項目未來實呎可達1.8萬至2萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款