將軍澳本月首周20宗成交 上周末佔半

LP6 2房923萬沽 額印鬆綁帳賺15%

中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，LP6 3座高層D室，實用422方呎，2房間隔，望開揚海景，成交價923萬元，實呎21,872元。原業主2019年3月800萬元購入，持貨剛滿3年沽出，帳面獲利123萬元或15%。

區內亦錄不少低市價成交，美聯區域營業董事劉卓豪稱，將軍澳新寶城3座高層D室，實用434方呎，2房間隔，以720萬元成交，低市價約3%，實呎16,590元。原業主1998年6月以約223.6萬元一手買入，帳面大幅獲利約496.4萬元或逾2.2倍。劉卓豪補充，鑑於疫情嚴峻，將軍澳區陸續有業主要求地產代理須出示最新「自我檢測棒」及提供打針情況以供參考，方決定是否開門睇樓。

美聯區域經理黃少明表示，將軍澳夾屋旭輝臺錄本月首宗成交，位於2座中層A室，實用481方呎，屬2房間隔，以640萬元已補價售出，實呎13,306元，成交價為同類單位近一年新低。原業主於2019年1月以600萬元已補價購入，帳面獲利40萬元或約7%。