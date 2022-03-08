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美孚現今年首宗「見血」成交 持貨4年實蝕9%

【明報專訊】新一波疫情嚴峻，樓市交投大受打擊，市區及新界均有大型屋苑錄得蝕讓成交。向來鮮錄「見血」成交的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，新近有3房戶以900萬元易手，原業主持貨約4年，帳面蝕約30萬元，連使費計料實蝕約80萬元或9%。

中原副分區營業經理馮健平稱，上述美孚新邨4期百老匯街91號高層B室，實用716方呎3房戶，原業主新近減價50萬元或約5%後，以900萬元成交，實呎12,570元；原業主2018年3月以930萬元購入，帳面蝕30萬元，連使費計料實蝕逾80萬元或約9%，料為美孚新邨今年首宗蝕讓。翻查資料，屋苑上一次蝕讓成交約於去年10月錄得。

宇晴軒2房低見850萬 4年實蝕6%

市場消息稱，西九四小龍之一荔枝角宇晴軒，新錄1座中層實用485方呎，H室成交、望園景，2房戶，以850萬元售出，實呎17,526元；原業主2018年以883萬元購入，帳面蝕33萬元，連使費計料實蝕逾50萬元或約6%。

PARK YOHO特色戶3年半帳蝕16%

新界方面，美聯分行營業經理何勝康稱，元朗錦田PARK YOHO第1A期9A座低層戶，實用596方呎、3房間隔連約201方呎平台，原業主減價70萬元或8%後，獲外區客以840萬元承接，實呎14,094元；原業主2018年以約1003.8萬元一手購入，帳面蝕約163.8萬元或16%。

迷你單位亦有業主損手離場；中原分行經理曾展鵬稱，沙田河畔花園錄得本月首宗成交，為D座中層06室，實用269方呎2房戶，原業主減價11萬元或2%後，以499萬元沽出，實呎18,550元；原業主2018年以500萬元購入，帳面蝕約1萬元，連使費計料實蝕約25萬元或約5%。另中原分區營業經理曾向杰稱，何文田豪宅天鑄3座中層D室，實用1428方呎4房雙套房戶，原業主減價200萬元或5%後，以3800萬元沽出，實呎26,611元；原業主2016年6月以3630萬元購入，據悉不須付辣稅，料扣除使費計後平手離場。

一手昨僅錄3宗成交

新盤昨僅錄約3宗成交，分別為信置（0083）系樓盤沽出2伙，吸金約5200萬元，其中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，以3300萬元售出5座29樓B室，為實用911方呎3房連778方呎天台，實呎36,224元。

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