業主爆疫下移居內地 低估價12％沽健威2房

中原區域營業董事林龍南表示，上述成交為健威花園B座高層2室，實用面積456方呎，2房間隔，望城市景，以680萬元易手，實呎14,912元，較銀行估價低12%。不過，原業主早於1990年7月以86萬元買入單位，持貨32年，帳面獲利594萬元或6.9倍。

匯景3房移民盤980萬沽 低市價15%

港鐵藍田站上蓋匯景花園亦錄得移民盤低價成交。中原地產分行經理郭麗娟表示，匯景花園16座高層F室，實用面積718方呎，3房套房間隔，以980萬元成交，低市價15%，實呎13,649元。原業主2002年5月293萬元購入，因移民才割愛沽貨，帳面大幅獲利687萬元或2.3倍。

家庭客863萬承接麗城3房移民盤

此外，中原高級資深區域營業董事謝秋儀表示，荃灣麗城花園3期1座中層D室，實用面積728方呎，3房套房間隔，原業主因為要移民，最終以863萬元沽出，實呎11,854元。

買家為家庭客，睇樓一個月，並配合「財爺plan」以九成按揭、即首期低至86.3萬元入市。原業主則於2010年7月以360萬元買入單位，持貨近12年，帳面獲利503萬元或1.4倍。

另外，市場消息稱，土瓜灣馬頭角單幢盤AVA 55低層C室，實用257方呎，1房間隔，最新490萬元易手、實呎19,066元，為屋苑二手成交呎價新低。原業主2016年446.8萬元購入，持貨6年，帳面獲利43.2萬元或約一成。