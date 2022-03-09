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八鄉七星崗閒置地申建901伙過渡房屋

【明報專訊】過渡房屋陸續上馬，城規會再度接獲過渡房屋申請，地點位於元朗八鄉近錦泰路的政府土地，預計提供901伙，料明年首季落成。

據城規會文件顯示，上述地點位於元朗八鄉近錦泰路的政府閒置土地，鄰近區內洋房屋苑四季雅苑，地盤面積約25.83萬方呎，地皮呈長形，現坐落於「農業」、「露天貯物」及「工業（丁類）」地帶，申請人計劃以0.85倍地積比率作發展，發展為期3年的臨時過渡房屋及康體文娛場所（休閒農場），擬建14幢4層高的過渡房屋大樓，涉及19.7萬方呎，另設非住用樓面約2.26萬方呎，整個項目總樓面約21.96萬方呎。

為期3年 涉近22萬呎樓面

申請人指，申請地點是一幅已大部分平整的土地，將會採用組裝合成建築法，以加快建屋速度，而發展亦優化閒置政府土地，以善用公共資源。項目將以「可持續發展目標生態村」為發展主題，將在項目內設有約8.61萬方呎的休閒農場，讓可持續發展目標的願景將體現於擬議各種設計及營運元素，而有關申請最快下月下旬審理。

路德會營運 料2250人入住

資料顯示，城規會去年3月已批准有關申請，擬議發展的設計概念及構思因應「過渡性房屋環保村建築概念設計競賽」的得獎作品而改進，故再遞交申請，惟擬議方案內容的過渡房屋單位數目，以及休閒農場的面積，與先前獲批的申請大致相若。

據運房局的資料顯示，上述項目將由香港路德會營運，預計提供約901個單位，入住人數約2250人，每個單位將附設浴室及煮食空間，可望明年首季峻工。

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