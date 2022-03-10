爆疫下莊思明瑧蓺叫租低3年前一成 SEA TO SKY 702呎3房月租2萬 同類新低

明報記者

市場消息稱，由莊思明持有的瑧蓺低層F室，屬216方呎開放式戶，現以月租1.4萬元放租，實用呎租約65元，屬市價水平。據悉，單位2019年以1.6萬元租出，即是次月租叫價較對上租金低2000元或13%。另值得一提，同屋苑實用227方呎的高層K室開放式戶，2018年底曾以2.2萬元租出，實用呎租高達97元，一度刷新西區一帶呎租紀錄，翌年同屋苑一個2房戶，更以實用呎租104元租出。

莊思明：疫下負擔大 明白租客心態

莊思明接受本報電話訪問時稱：「自己都有租舖做生意，疫情下都想業主減租，始終疫情下大家負擔都大，都明白租客心態，所以都減一點租。」資料顯示，莊思明2017年12月以588.6萬元一手購入，若以意向月租1.4萬元租出，租金回報料約2.9厘，而2019年租出時，當年租金回報3.3厘。翻查資料，莊思明胞姐莊鍶敏亦同樣鍾情物業投資，2017年以626.68萬元向恒地（0012）購入何文田勝利道加多利軒，一伙高層實用面積263方呎D室，相關單位屬1房戶型，實呎23,828元。據悉，該單位為莊鍶敏的收租物業。

事實上，西區去年底有3個新盤先後入伙，分別西邊街15 WESTERN STREET、羅便臣道THE RICHMOND，以及忠正街藝里坊．2號，3盤合共458伙。綜合代理資料顯示，3盤現有約104個放租單位，實用呎租叫價介乎63至95元，部份業主唯有減價出租單位，消息指出，THE RICHMOND中高層B室，實用219方呎，原叫租1.6萬元，最新減租至1.3萬元租出，累計減價3000元或19%，實用呎租跌穿60元水平，月租及呎租均為屋苑新低。業主2020年3月以近685萬元購入，租金回報約2.3厘。

區內3盤去年底入伙 逾百個放租盤

美聯住宅部行政總裁布少明表示，過去西區迷你戶獲不少於中上環上班一族或港大內地生承租，加上銀碼細，令呎租高企不下，不過近年納米樓供應大增，加上疫情下，令西區迷你戶租務需求大減，租金跑輸大市。此外，利嘉閣分行市務經理趙洛民表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY 1座高層D室，實用702方呎，3房1套連儲物房間隔，望海景，以月租2萬元租出，實用呎租約28元，為屋苑同類單位租金新低。業主2020年7月以約1,235.3萬元購入，租金回報約1.9厘。