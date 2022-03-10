陽明山莊2房4.2萬租出 10年前買入回報2.7厘

美聯高級分區營業經理楊家俊表示，陽明山莊3座高層23室，實用面積約為1045方呎，2房雙套間隔，望山景，獲區內客以月租4.2萬元、連1個車位承租，實用呎租約40.2元。業主2011年7月約1900萬元購入，租金回報約2.7厘。

市傳山頂南區錄多宗大額租賃個案

另近日市場傳出多宗山頂、南區大額租務個案，其中南區壽山村道18A號獨立屋，實用5841方呎，屬5房4套房設計，連約4100方呎特大花園、2200方呎平台，車庫有4個車位，並設有私家電梯，據悉原以月租80萬元放租，近日有傳減價至約70萬元租出，實用呎租約120元。本報昨向香港置地查詢，惟至截稿前該公司未有回覆。據代理資料，該洋房過去數年租金甚浮動，有指2015年時月租約80萬元，至2020年時月租減至約60萬元，現時月租再回升至70萬元，不過未知有關月租是否已包括差餉及管理費等開支。

此外，市場盛傳由九倉（0004）持有、會德豐發展及夏利文負責租務的山頂種植道11 PLANTATION ROAD有兩幢超級洋房獲承租，但消息未獲確認。資料顯示，上述項目共設7幢獨立洋房，實用面積約6000至10,000方呎，飽覽維港景致及南區海景和山巒，當中1號洋房，實用面積10,804方呎，去年3月以月租135萬元租出，料為全港最貴單一物業租金，實用呎租約125元。