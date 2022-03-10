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上月辣稅不足7億 半年最少

【明報專訊】第五波疫情大爆發，樓市交投氣氛受重創，涉住宅物業的辣稅成交量、稅款收益均銳減。稅務局最新公布，上月三大住宅辣稅宗數按月跌近四成、至僅272宗，為去年1月錄233宗涉辣稅住宅成交後，逾1年來新低；至於上月住宅辣稅金額按月則跌9%，至約6.627億元，為去年8月約6.3億元後半年最少，當中只有買家印花稅BSD的稅款，於上月見上升，按月上升13%。

業界分析指，疫情仍未受控，預計3月涉辣稅住宅物業成交宗數和金額，有機會進一步下挫。

未全面反映第五波大爆發對樓市影響

事實上，由於相關數字實際反映1月至2月初市况，意味仍未全面反映第五波疫情於2月中、下旬急劇惡化，對樓市帶來的實際影響。稅務局公布，上月三大住宅辣稅，包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD，所涉整體宗數、稅款均下跌，宗數為272宗，按月減少164宗或38%，為去年1月錄233宗後，逾1年來最少；同期稅款由今年1月錄約7.276億元，按月減少6490萬元或9%、至6.627億元，為去年8月約6.3億元後，半年來最少。

僅BSD按月上升 涉2.381億稅款

辣稅分類方面，反映境外買家或公司客入市的BSD成交有80宗，較今年1月減少32%；但上月BSD稅款錄2.381億元，按月卻增13%，是上月唯一錄得稅款金額按月上升的稅項。反映投資者入市的DSD，若單計住宅部分，2月有175宗相關成交（另有1宗非住宅DSD成交個案），較1月減少40%；涉稅款4.165億元，按月減少17%。此外，上月錄得17宗SSD成交，按月減少32%，所涉稅款810萬元，按月減47%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，由於疫情未見明顯受控，預料下月公布3月涉住宅物業辣稅宗數、稅款金額將進一步萎縮。至於上月BSD稅款不跌反升，相信是因有部分買家趁本港樓價略為調整，而入市豪宅，因而出現宗數下跌但稅款上升的情况。

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