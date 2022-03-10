利奧坊‧曦岸屆現樓 設360度虛擬導覽

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝指出，集團因應疫情於利奧坊‧曦岸交樓中心，做足防疫措施，包括在公共位置安排噴上光觸媒消毒塗層，並設置空氣淨化機，務求讓業主安心收樓。

利奧坊‧曦岸自2020年5月開售以來，累積沽出約402伙，佔全盤單位總數488伙82%。與此同時，利奧坊‧曦岸亦加設360度虛擬導覽環節，包括2房無改動示範單位（2座22樓B室）、發展項目模型及會所體驗區等，並上載到項目網站，讓客人即使足不出戶，都可了解項目及單位設計。翻查資料，整個利奧坊系列已累沽約1309伙，套現逾76億元。

晟林周日先到先得形式賣30伙

成交方面，3月迄今整體一手成交累積僅錄約25宗，其中會德豐藍田KOKO HILLS，昨日以1020.2萬元售出5座21樓E室，屬實用面積459方呎2房戶，實呎22,227元。另何文田喇沙利道已屆現樓的晟林，周日（13日）以先到先得形式發售30伙。

可留意是，晟林由內房福晟（0627）持有，但福晟早前陷入債務危機，今年較早時收到恒生銀行（0011）通知，要求該集團子公司隆通立即償還所有未償還貸款涉約3.7億元，並接管晟林的單位。